FAR SOUTH EXPEDITIONS CONMEMORA EL DÍA DEL LIBRO CON FIRMA Y EVENTA DE LIBRO "AVES DE CHILE" EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, David Couve, coordinador de Far South Expeditions, informó sobre una actividad abierta a la comunidad para conmemorar el Día del Libro en Punta Arenas, centrada en la presentación de la guía “Aves de Chile”.

La iniciativa se desarrollará este jueves 23 de abril entre las 17:00 y 19:00 horas en la sede ubicada en Croacia #594, donde participará Enrique Couve, socio fundador de Far South Expeditions y primer autor de esta publicación, en una jornada que incluirá firma de libros y un espacio de conversación con los asistentes.

Durante la instancia, se destacó que la obra es el resultado de un trabajo colaborativo entre diversos autores y especialistas, quienes reunieron en un formato práctico y educativo los conocimientos necesarios para la identificación de aves a lo largo del país. En ese contexto, se enfatizó que “es una herramienta de campo 100% práctica para llevar en la mochila”, además de subrayar que su enfoque permite ser utilizada tanto por expertos como por personas que se inician en la observación de aves.





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