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5 de junio de 2026

SEIS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE PUNTA ARENAS RECIBIERON LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR

​La ceremonia se realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los jardines infantiles Bambi, Josefina Braun Menéndez, Caperucita Roja, Turrón, Sueños de Infancia y la Escuela República de Croacia recibieron la distinción otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente.

Certificación Ambiental
En la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena se realizó la ceremonia de entrega de banderas y diplomas a los establecimientos educacionales de Punta Arenas que obtuvieron la Certificación Ambiental Escolar otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente.
 
La actividad contó con la participación de la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías; el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld; el Seremi de Educación, José Raúl Alvarado; el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto; la Directora Regional (S) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) Magallanes, Marisol Villegas; y el Director Regional de Fundación Integra Magallanes, Alan Carrasco. Asimismo, participaron educadoras de jardines infantiles, párvulos, familias y estudiantes de la Escuela República de Croacia.
 
La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó la importancia de promover la conciencia ambiental desde la primera infancia. "Estamos muy contentos porque se ha certificado a establecimientos que realmente se preocupan por el cuidado del medio ambiente desde las primeras etapas de formación. Como región y como país, nos sentimos muy orgullosos de que niños y niñas desarrollen conciencia sobre la importancia de nuestro planeta y de su protección, involucrando además a familias, docentes y comunidades educativas en este compromiso", señaló.
 
Por su parte, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld enfatizó la importancia del trabajo de las comunidades educativas de la comuna. "La Educación Ambiental es un pilar fundamental para nuestra sociedad y nuestro territorio. Sabemos la importancia de trabajar el cuidado del Medio Ambiente desde la primera infancia y acá vemos ejemplos destacados con establecimientos educacionales de JUNJI, Fundación Integra y privados. El Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE) es un programa voluntario impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente y tiene por objetivo la certificación ambiental de recintos educativos. En la región, existen 24 recintos en el programa SNCAE, de los cuales 15 recintos cuentan con nivel de Excelencia, 6 están en Nivel Medio y 3 en Nivel Básico, impactando directamente a más de 4.000 estudiantes y primera infancia" indicó Rosenfeld.
 
A través de este programa, los establecimientos educacionales desarrollan líneas de acción complementarias para fortalecer la educación ambiental, el cuidado y protección del medio ambiente y la generación de redes asociativas para la gestión ambiental local.
 
Otto Gesell Yasic, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Escuela República de Croacia y coordinador de Medio Ambiente del establecimiento, explicó que la Certificación Ambiental ha sido una hoja de ruta fundamental en el proceso de transformación que los ha llevado a convertirse en una escuela verde.
 
"La certificación nos invitó a revisar nuestros enfoques ambientales desde los instrumentos de gestión y la cobertura curricular. Hoy contamos con clases y talleres de educación ambiental y reciclaje desde prekínder hasta octavo básico. Además, desarrollamos actividades complementarias como la conmemoración de efemérides ambientales, muestras ecológicas abiertas a la comunidad, festivales e intervenciones educativas. Nuestro diagnóstico socioambiental local también nos permitió involucrarnos activamente en las problemáticas ambientales del sector, un barrio caracterizado por sus jardines y árboles, pero que no está exento de desafíos como la presencia de microbasurales en el Río de las Minas y en el borde costero. Estas son solo algunas de las múltiples acciones y del trabajo que hemos impulsado como comunidad educativa", manifestó Gesell.
 
Los establecimientos educacionales presentan un expediente de Certificación Ambiental que contiene un diagnóstico ambiental, planificaciones y diversas acciones que impulsan con toda la comunidad educativa.
 
A nivel regional, el expediente es revisado por el Comité Regional de Certificación Ambiental (CRCA), integrado por profesionales de las Secretarías Regionales de Medio Ambiente, Educación, Salud y Energía, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), además de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de Fundación Integra Magallanes. Este equipo es el encargado de evaluar la información presentada por cada recinto educacional y determinar la certificación ambiental de cada establecimiento una vez finalizado el proceso.
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