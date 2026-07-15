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15 de julio de 2026

CIRCO DEL SUR CERRÓ CON BROCHE DE ORO SU MÁS RECIENTE CONVENCIÓN, LA MÁS CONVOCANTE EN 12 AÑOS DE TRAYECTORIA

Un total de 1989 personas asistieron a la XII Convención de Circo Al Fin del Mundo, entre los cuatro espectáculos, 23 talleres formativos, un conversatorio, una tarde de competencias y una varieté infantil, durante los cuatro días que consideró la programación 2026.

Zalo gala

​La XII Convención de Circo Al Fin del Mundo culminó este domingo 12 de julio, con la gran Gala de artistas nacionales ante un teatro lleno de espectadores, pasando a la historia de la organización como el encuentro de mayor convocatoria en sus 12 años de trayectoria. Un total de 1989 personas asistieron a la XII Convención de Circo Al Fin del Mundo, entre los cuatro espectáculos, 23 talleres formativos, un conversatorio, una tarde de competencias y una varieté infantil, durante los cuatro días que consideró la programación 2026.

La duodécima versión del encuentro artístico contó con el financiamiento del Fondo de Artes Escénicas, convocatoria 2026, y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Adicionalmente, la Conve tuvo la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Fundación Cultural Punta Arenas y el Liceo María Auxiliadora y fue auspiciada por las empresas regionales Secreto de la Patagonia, Mercosur cargo, Patagonia blend, La Prensa Austral, Distribuidora Tierra del Fuego, Recasur, ITV Patagonia, Entre ollas y sartenes, Salud y buena vida, Retinas y La casa del ahumado.

Rodrigo Bravo, seremi de las Cultura, las Artes y el Patrimonio de Magallanes se refirió al encuentro circense, tras asistir al espectáculo final junto a su hija: “Bueno, primero mencionar que ha sido una una jornada maravillosa. Se nota por la cantidad de gente en los 4 días y por las cifras que hoy escuchamos, con alrededor de 1600 personas –solo en los espectáculos–, y los que más disfrutan de esto son los niños. Nosotros como adultos igual lo disfrutamos, yo en este caso vine con mi hija, pero ambos estamos muy contentos y veo que todos los niños están felices, entonces esto es una actividad cultural que tiene que seguir, se tiene que repetir, tenemos que ya prepararnos para la décimo tercera porque claramente ya se hace, diría yo, una acción tradicional de lo que es el Circo del Sur”, expresó la autoridad cultural de la región.

Por su parte, Jerome Obilinovic, co-director de Circo del Sur y director de la XII Convención de Circo Al Fin del Mundo compartió su gratitud en relación al desarrollo de la duodécima versión. “Estamos muy felices con el resultado de esta conve, hasta ahora la más convocante que hemos tenido, con espectáculos llenos todos los días y gran participación en los talleres y demás actividades. Nos tomó tres años lograr traer a la Disparate y representantes de Carpa Azul, que son tremendos referentes del circo en Chile, también a los otros artistas que nos acompañaron los invitamos pensando en la calidad de su trabajo y lo que podíamos y queríamos ofrecer en esta versión, que era una programación que considerara a todos los públicos”, detalló finalmente el director del encuentro.

Fueron cuatro días de programación en que los malabares, el clown, disciplinas aéreas como danza vertical, trapecio, tela, lira, y otras como funambulismo, cuerda lisa, straps y muchas más cautivaron a cientos de familias e infancias, en pleno invierno magallánico. Así, la Convención de Circo Al Fin del Mundo culminó su más reciente versión, desarrollada entre el 09 y el 12 de julio en Punta Arenas, gracias al trabajo de un equipo humano de más de 40 personas, entre producción, técnicos, vinculación, comunicaciones, voluntarias, artistas y talleristas.

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