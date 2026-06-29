ABREN CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA EDICIÓN DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL MATERIA IMPRESA

Hasta el 31 de julio permanecerá abierta la convocatoria para participar en la cuarta edición de MATERIA IMPRESA, encuentro internacional dedicado al arte impreso, la edición independiente, los libros traspuestos y el diseño editorial. La actividad se desarrollará entre el 2 y el 4 de octubre de 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal, en Santiago, y reunirá a cerca de 70 expositores provenientes de Chile y otros países del continente.

La invitación está dirigida a publicadores, editoriales, artistas visuales y talleres de oficios gráficos de todo el país, quienes podrán postular para exhibir y difundir sus proyectos. El evento es financiado por la línea de Organización de muestras, ferias y encuentros del Fondart Nacional y busca reunir una amplia diversidad de publicaciones, incluyendo libros, fanzines, archivos, experimentos gráficos, estampas e impresiones en distintos formatos y soportes.

Además de los espacios de exhibición, MATERIA IMPRESA contará con una programación de actividades abiertas al público, entre ellas exposiciones, performances y activaciones en el Museo de Arte Contemporáneo y otros espacios culturales cercanos. La organización también contempla instancias de vinculación entre los proyectos seleccionados y actores dedicados a la venta y circulación de obras.

Esta será la cuarta edición del encuentro, luego de dos versiones realizadas en Santiago y una en Ciudad de México durante 2025. Las bases y detalles de la convocatoria están disponibles en el sitio oficial de MATERIA IMPRESA y sus redes sociales.

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