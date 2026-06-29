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29 de junio de 2026

ABREN CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA CUARTA EDICIÓN DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL MATERIA IMPRESA

​Publicadores, editoriales, artistas visuales y talleres de oficios gráficos de todo Chile podrán postular hasta el 31 de julio para integrar el encuentro, que se realizará entre el 2 y el 4 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal.

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Hasta el 31 de julio permanecerá abierta la convocatoria para participar en la cuarta edición de MATERIA IMPRESA, encuentro internacional dedicado al arte impreso, la edición independiente, los libros traspuestos y el diseño editorial. La actividad se desarrollará entre el 2 y el 4 de octubre de 2026 en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), sede Parque Forestal, en Santiago, y reunirá a cerca de 70 expositores provenientes de Chile y otros países del continente.

La invitación está dirigida a publicadores, editoriales, artistas visuales y talleres de oficios gráficos de todo el país, quienes podrán postular para exhibir y difundir sus proyectos. El evento es financiado por la línea de Organización de muestras, ferias y encuentros del Fondart Nacional y busca reunir una amplia diversidad de publicaciones, incluyendo libros, fanzines, archivos, experimentos gráficos, estampas e impresiones en distintos formatos y soportes.

Además de los espacios de exhibición, MATERIA IMPRESA contará con una programación de actividades abiertas al público, entre ellas exposiciones, performances y activaciones en el Museo de Arte Contemporáneo y otros espacios culturales cercanos. La organización también contempla instancias de vinculación entre los proyectos seleccionados y actores dedicados a la venta y circulación de obras.

Esta será la cuarta edición del encuentro, luego de dos versiones realizadas en Santiago y una en Ciudad de México durante 2025. Las bases y detalles de la convocatoria están disponibles en el sitio oficial de MATERIA IMPRESA y sus redes sociales.


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