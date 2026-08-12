JORNADA RECREATIVA INCLUSIVA MUNICIPAL REUNIÓ A 150 PERSONAS EN PUNTA ARENAS

Una verdadera fiesta vivieron los niños, jóvenes y adultos con discapacidad que participaron en la Jornada Recreativa por la Inclusión "Una mañana para compartir y bailar en comunidad", organizada por la Unidad de Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas. La actividad tuvo como propósito generar un espacio de recreación, actividad física y convivencia, fortaleciendo los vínculos entre las organizaciones, las familias y la comunidad.

​



Entre las actividades realizadas en el Salón de Eventos Divertilandia, destacaron una sesión de zumba inclusiva, juegos, circuitos de habilidades, bowling adaptado, lanzamiento de argollas, tiro al blanco, dinámicas grupales y actividades psicomotrices.





El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró positivamente la jornada y destacó la confianza de las familias para participar de esta iniciativa. "Todo un éxito, así que estamos muy contentos y muy agradecidos de la confianza de los papás para llevar a sus chicos a una jornada que lo único que buscaba era que lo pasen bien, pero con todas las seguridades que corresponden", señaló el jefe comunal.

​



Por su parte, la encargada de la Unidad de Discapacidad, Camila Vázquez, explicó que la actividad se enmarca en el trabajo permanente que desarrolla el municipio para promover la inclusión. "El objetivo de la unidad es fomentar la gestión comunal en materia de discapacidad e inclusión y también entregar espacios recreativos, en este caso con un enfoque más deportivo, eliminando las barreras para que las personas con discapacidad puedan participar, no solamente ellos, sino que también sus cuidadoras y sus familias", indicó.

​



Vázquez agregó que actualmente son 21 las organizaciones que trabajan directamente con la Unidad de Discapacidad. "Todo el año estamos enfocados en materia de inclusión, no solamente con talleres, como les mencioné, sino también con encuentros con las organizaciones y mesas comunales de discapacidad que lideramos nosotros también como unidad", explicó.

​



La experiencia fue valorada por quienes asistieron. José Isaías, participante de la jornada y presidente del Centro General de Alumnos de Corporación Meraki, destacó la importancia de contar con espacios recreativos inclusivos. "Está bien que se hagan estas actividades para estos niños, porque hay algunos jóvenes y adultos que no tienen oportunidad de hacer estas actividades, o algunos los discriminan, o tienen dificultades, o no lo aceptan como ellos son, pero yo encuentro que está bien como se hacen estas actividades. Yo lo encontré fascinante".

​



En tanto, Tamara Azúa resaltó que la jornada permitió salir de la rutina de los talleres laborales. "Bien, entretenido para salir de la rutina", señaló, destacando especialmente el baile entretenido y el show de talentos.

​



Para Sebastián Mansilla, otro de los participantes, uno de los principales aportes de la iniciativa fue la posibilidad de reencontrarse con integrantes de otras agrupaciones. "La encuentro bueno porque tenemos momentos para reencontrarnos con otras agrupaciones y conocernos mejor", afirmó.

​



La Unidad de Discapacidad municipal se encuentra ubicada en Covadonga 063, lugar donde la comunidad puede consultar por la oferta programática y las distintas actividades que se desarrollan durante el año.