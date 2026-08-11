GOBIERNO Y GREMIOS DE ÚLTIMA ESPERANZA AVANZAN EN ACUERDO PARA REEVALUAR CALENDARIO DE OBRAS EN PISTA DE PUERTO NATALES

​Una fructífera reunión de trabajo sostuvieron en Puerto Natales la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo; los secretarios regionales ministeriales de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y de Economía, Francisco Javier Birke, junto a representantes de gremios de Última Esperanza. El encuentro tuvo como objetivo central destrabar la programación de las obras de conservación de la pista del aeródromo Teniente Julio Gallardo.



Durante la jornada, las autoridades escucharon las inquietudes de las organizaciones productivas y turísticas, acordando evaluar una propuesta técnica alternativa que responda a dos prioridades clave: garantizar la máxima seguridad en las operaciones aéreas y mitigar los posibles impactos en la actividad turística.



La propuesta en evaluación contempla pasar del esquema inicial de turnos intermitentes a una modalidad de concentración de faenas. De ser validada técnicamente, esta alternativa proyecta un cierre total del aeródromo por un período acotado, desplazando la intervención hacia la parte final de la temporada alta (entre febrero y marzo) para reducir significativamente la interferencia con el flujo de pasajeros en el punto de mayor actividad turística y comercial.



La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, valoró el tono constructivo de la instancia: "Tomamos constancia en mayo del estado de la pista y rápidamente hicimos los esfuerzos necesarios para conseguir casi 7.400 millones de pesos para la reparación. Después de varias reuniones, entre las cuales estuvieron presentes gremios del turismo, parlamentarios, consejeros y alcaldesas, hoy finalmente hemos llegado a estudiar una nueva propuesta para concentrar los trabajos con el cierre total del aeropuerto. La Dirección de Aeropuertos va a estudiar si es factible esta propuesta".



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Por su parte, el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó la apertura del diálogo y abordó las acciones administrativas y los plazos y modalidades de licitación del proyecto: "Lo bueno de este tipo de reuniones es que van surgiendo nuevas soluciones. Nuestra prioridad como MOP es la seguridad de las personas y de las operaciones aéreas, por lo que la Dirección de Aeropuertos evaluará esta semana las nuevas posibilidades surgidas en la mesa. A su vez, por solicitud de la Delegada Presidencial Regional, está en desarrollo la instrucción de un sumario administrativo desde el nivel central para investigar por qué ocurrió esta situación y determinar responsables. Asumimos esta realidad para darle seguridad a la conectividad y, sin perjuicio de ello, investigar para que no se repita. Proyectamos llamar a licitación este próximo mes de septiembre para adjudicar e iniciar las obras en los períodos definidos".

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En tanto, la gerenta de la Cámara de Turismo y representante de los gremios, Adriana Aguilar, valoró la voluntad de trabajo manifestada por el Gobierno: "Obtuvimos una reunión bastante positiva donde la Delegada Ericka Farías hizo consultas clave sobre la evaluación de otros períodos para ejecutar esta obra urgente, cuidando el momento en que se realice para no dañar los aspectos sociales ni la economía de los emprendedores, pymes y trabajadores en alta temporada. Estamos atentos a la factibilidad técnica y tenemos fe de que hay voluntad. Si la nueva programación toma las últimas semanas de febrero y marzo con un cierre completo, no es tanto el daño ni la diferencia respecto al plan anterior; es una buena manera de equilibrar y ser flexibles entre la oferta de la autoridad y lo que nosotros como Bloque Productivo podemos ceder".



Próximos pasos



La Dirección Nacional de Aeropuertos informará los resultados del análisis de factibilidad climática y operacional durante la próxima semana. De ratificarse la viabilidad del nuevo cronograma, se avanzará en las bases de licitación del mes de septiembre, garantizando que los trabajos se ejecuten bajo un contrato de obra pública con los más altos estándares técnicos y la debida planificación territorial.



