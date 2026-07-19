GOBIERNO DECRETA TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DEL CABO PRIMERO MARCOS JAVIER COSME

El Gobierno decretó este sábado tres días de duelo nacional por el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero, quien murió tras permanecer hospitalizado en el Hospital Base de Valdivia debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un procedimiento policial.

El funcionario había resultado gravemente herido por un impacto balístico en el rostro mientras participaba en un operativo para dar cumplimiento a una orden judicial vinculada a la investigación por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil, ocurrido en octubre de 2020.

El procedimiento permitió la detención de un imputado conocido como "El Rana", sindicado como presunto autor del homicidio del suboficial mayor Naín. Tras permanecer internado desde el miércoles, el cabo primero falleció este sábado producto de la gravedad de sus lesiones.

Con el decreto de duelo nacional, el Ejecutivo dispuso tres días de homenaje oficial en memoria del funcionario de Carabineros, quien perdió la vida mientras participaba en un procedimiento policial.

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