Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

19 de julio de 2026

GOBIERNO DECRETA TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DEL CABO PRIMERO MARCOS JAVIER COSME

​La medida fue anunciada tras la muerte del funcionario de Carabineros, quien permanecía hospitalizado desde el miércoles luego de resultar gravemente herido durante un procedimiento policial en La Araucanía.

CABO FALLECIDO EN LA ARAUCANÍA (2)

El Gobierno decretó este sábado tres días de duelo nacional por el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marcos Javier Cosme Barquero, quien murió tras permanecer hospitalizado en el Hospital Base de Valdivia debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un procedimiento policial.

El funcionario había resultado gravemente herido por un impacto balístico en el rostro mientras participaba en un operativo para dar cumplimiento a una orden judicial vinculada a la investigación por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil, ocurrido en octubre de 2020.

El procedimiento permitió la detención de un imputado conocido como "El Rana", sindicado como presunto autor del homicidio del suboficial mayor Naín. Tras permanecer internado desde el miércoles, el cabo primero falleció este sábado producto de la gravedad de sus lesiones.

Con el decreto de duelo nacional, el Ejecutivo dispuso tres días de homenaje oficial en memoria del funcionario de Carabineros, quien perdió la vida mientras participaba en un procedimiento policial.


Aton_1170323

GOBIERNO PREPARA DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR IMPUGNACIÓN A LA MEGARREFORMA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU PRESENTA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR LA OFERTA HABITACIONAL Y APROVECHAR TERRENOS URBANOS EN MAGALLANES

Leer Más

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

​El Plan Integral de Vivienda y Urbanismo considera el desarrollo de pequeños condominios en terrenos del Serviu, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas, agilizar nuevos proyectos y responder al déficit habitacional de la región.

minvu
nuestrospodcast
CABO FALLECIDO EN LA ARAUCANÍA (2)

GOBIERNO DECRETA TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DEL CABO PRIMERO MARCOS JAVIER COSME

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
CABO FALLECIDO EN LA ARAUCANÍA (2)

GOBIERNO DECRETA TRES DÍAS DE DUELO NACIONAL POR FALLECIMIENTO DEL CABO PRIMERO MARCOS JAVIER COSME

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
alejandro kusanovic

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y DESTACA EFECTOS PARA MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
vladimiro mimica

VLADIMIRO MIMICA PUBLICA SUS MEMORIAS BAJO EL TÍTULO "TUYA, MÍA, PARA TI Y PARA MÍ"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250