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10 de julio de 2026

EXSEREMI JUAN FRANCISCO MIRANDA CRITICA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO Y ADVIERTE IMPACTO EN MAGALLANES POR RETRASO DE INVERSIONES

Buenos días región

jfmirandaDC

El exseremi de Obras Públicas y actual militante de la Democracia Cristiana, Juan Francisco Miranda, realizó un crítico balance de los primeros cuatro meses del Gobierno durante una entrevista concedida la mañana de este viernes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. En la conversación abordó el escenario económico nacional, la situación de Magallanes, las inversiones públicas, el desarrollo del hidrógeno verde y el rol de la oposición.

Miranda sostuvo que el Ejecutivo ya no puede atribuir sus dificultades a un periodo de instalación y afirmó que existe una diferencia entre las promesas realizadas durante la campaña presidencial y las políticas que actualmente se están implementando.

"Nadie podría decir que después de cuatro meses todavía están en la fase de aprendizaje. Sin embargo, yo diría que estos cuatro meses han sido sorpresivos en cuanto a gestión de gobierno", afirmó.

Según el exseremi, el Gobierno enfrenta una caída en su respaldo ciudadano debido a que "hay una agenda propia del Gobierno, que no necesariamente es la que se prometió en campaña y por la cual votó la mayoría de los chilenos".

Uno de los principales cuestionamientos de Miranda apuntó al manejo económico del Ejecutivo. A su juicio, las decisiones adoptadas han generado incertidumbre, menor inversión y un deterioro en las expectativas de crecimiento.

"El manejo económico ha sido pésimo, han restringido la inversión pública", aseguró, agregando que "no se va a crecer como todo lo que dijeron" y que "la señal indica que esto no se va a reactivar fácilmente".

Respecto al alza del precio de los combustibles, criticó que el incremento haya repercutido directamente en el bolsillo de las familias.

"El bencinazo podría haber tenido otro tipo de tratamiento y esa fue una decisión del Gobierno", señaló, agregando que "con esta crisis, el que ganó fue en este caso el Estado a través de la recaudación".

Preocupación por Magallanes

Durante la entrevista, Miranda manifestó especial preocupación por el efecto que la desaceleración económica tendría sobre Magallanes, especialmente por la postergación de proyectos estratégicos.

"A mí me tiene muy preocupado en muchas áreas de inversiones que venían programadas, planificadas y que hoy día se están, en buen chileno, pateando para más adelante", indicó.

Entre los ejemplos mencionó la incertidumbre que, a su juicio, afecta al desarrollo de la industria del hidrógeno verde y a obras de infraestructura como la ampliación del Muelle Mardones.

"Toda esta inversión se está dilatando en el tiempo y si se dilata la inversión pública en una región como esta, eso se traduce en más desempleo, menos actividad económica y, por ende, un empeoramiento de la calidad de vida de los magallánicos", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "todas las señales indican que a Magallanes no le va a ir bien en este gobierno", aunque precisó que espera estar equivocado.

Asimismo, expresó inquietud respecto al futuro de empresas e infraestructura estratégica para la región, señalando que la geopolítica de los territorios extremos requiere una mirada distinta a la lógica del mercado.

"La geopolítica es incompatible con el mercado", sostuvo, argumentando que el desarrollo de Magallanes depende de una presencia activa del Estado y de inversiones que aseguren la conectividad y el crecimiento regional.

Priorizar proyectos que generen empleo

Miranda también planteó que, frente al escenario económico, el Estado debería orientar sus recursos hacia iniciativas con mayor capacidad de creación de puestos de trabajo.

"Creo que hay que priorizar en aquellas actividades que generen mayor empleo", señaló, agregando que la construcción de viviendas genera más trabajo que otras obras de infraestructura, por lo que, a su juicio, ese tipo de proyectos deberían recibir prioridad.

Rol de la oposición y defensa de la democracia

En el plano político, el exseremi sostuvo que la oposición aún enfrenta dificultades para articular una estrategia común, señalando que todavía falta un proceso de autocrítica tras el término del gobierno anterior.

También manifestó preocupación por el surgimiento de liderazgos populistas y enfatizó la necesidad de fortalecer el debate democrático y combatir la desinformación.

"La democracia no es algo que está garantizado por siempre, hay que cuidarla, protegerla y defenderla", expresó.

Finalmente, hizo un llamado tanto a los actores políticos como a los medios de comunicación a ejercer sus responsabilidades con apego a la verdad y al interés público, advirtiendo sobre el impacto que tienen las noticias falsas en la confianza ciudadana.



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EXSEREMI JUAN FRANCISCO MIRANDA CRITICA GESTIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO Y ADVIERTE IMPACTO EN MAGALLANES POR RETRASO DE INVERSIONES

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