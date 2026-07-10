MEMORIA ANTÁRTICA: EL MUSEO QUE CUSTODIA LA HISTORIA DE CHILE EN EL CONTINENTE BLANCO

Hay museos a los que se llega en metro, en auto o caminando. Y hay uno al que solo se llega navegando entre témpanos, tras cruzar los mares más bravos del planeta. En Bahía Chile, isla Greenwich, en pleno Territorio Chileno Antártico, la Base Naval Antártica "Capitán Arturo Prat" guarda entre sus muros un tesoro que desafía la geografía: el Museo Antártico "Comodoro Federico Guesalaga Toro", una de las muestras museológicas más australes del mundo.

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No es casualidad que este espacio de memoria habite precisamente allí. La estructura que lo cobija fue levantada hace casi ocho décadas, cuando en el verano de 1947 la Primera Expedición Antártica Chilena, con el Transporte "Angamos" y la Fragata "Iquique", desembarcó hombres y materiales para construir la primera base chilena en el continente blanco. Aquella instalación, inaugurada el 6 de febrero de 1947, no solo marcó la presencia efectiva de Chile en la Antártica: inauguró un capítulo de nuestra historia patria escrito con viento, hielo y coraje.





El museo lleva el nombre de quien condujo aquella hazaña. El Comodoro Federico Guesalaga Toro lideró las primeras expediciones nacionales al continente antártico y, al despedirse en marzo de 1947, dejó en tierra a un puñado de marinos encabezados por el Teniente 1° Boris Kopaitic, los primeros chilenos en habitar de forma permanente esas gélidas latitudes. Su figura preside hoy la muestra a través de un óleo que recibe al visitante como un centinela de la memoria, recordando que la soberanía también se construye con visión, preparación y liderazgo.

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El proyecto museológico fue desarrollado por la Corporación de Patrimonio Marítimo de Chile junto al Museo Naval y Marítimo Nacional, instituciones que asumieron el desafío de montar y conservar una colección patrimonial en uno de los ambientes más extremos del planeta. El resultado es un punto de encuentro con nuestra historia antártica: un recorrido que reúne objetos históricos utilizados en las primeras expediciones —testigos silenciosos de jornadas heroicas—, una maqueta de la Fragata "Iquique", primera unidad chilena en cruzar el Círculo Polar Antártico, y una muestra gráfica que pone a disposición de los visitantes los hitos fundacionales de la presencia nacional en el continente. Cada pieza dialoga con el entorno: afuera, el mismo paisaje blanco que contemplaron los pioneros; adentro, los objetos que hicieron posible sobrevivirlo.

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Quienes recalan en Bahía Chile —dotaciones navales, científicos, expedicionarios y navegantes de las más diversas banderas— encuentran en este museo algo más que vitrinas: encuentran el relato vivo de una decisión de Estado. Fue la visión del Presidente Pedro Aguirre Cerda, al fijar los límites del Territorio Chileno Antártico en 1940, y luego la determinación del Presidente Gabriel González Videla, al ordenar la Primera Campaña Antártica, las que cimentaron la base que hoy tenemos el privilegio de contemplar.

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Casi 80 años después, la histórica construcción sigue en pie, habitada por dotaciones que son guardianas y custodias de ese legado. Y en su interior, el Museo "Comodoro Federico Guesalaga Toro" continúa recogiendo la memoria, los testimonios y los acervos de quienes lo visitan, demostrando que incluso en el confín más austral del mundo, donde el hielo parece borrarlo todo, hay historias que Chile aún sigue escribiendo.