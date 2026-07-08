MÁS DE 50 LOCALES FORTALECEN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA CON CIUDADANTARTICA.CL

Con el objetivo de fortalecer la promoción del destino y mejorar la experiencia de quienes visitan la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas inició la entrega de más de 50 soportes acrílicos con códigos QR en restaurantes, cafeterías, hoteles, servicios de transporte, tiendas de souvenirs y otros establecimientos vinculados al turismo. La iniciativa busca facilitar el acceso a la plataforma www.ciudadantartica.cl, sitio web municipal que reúne información sobre qué hacer, dónde comer, dónde alojar y los principales atractivos de la capital regional.

Los acrílicos fueron instalados en puntos de alta afluencia de turistas y residentes, permitiendo que cualquier persona pueda escanear el código QR y acceder, en español e inglés, a guías descargables con recomendaciones para recorrer Punta Arenas en 24 horas, 48 horas, tres días o una semana, además de conocer la oferta gastronómica, hotelera y de servicios disponibles. Desde su lanzamiento, la plataforma suma más de 36 mil visualizaciones y solo durante los últimos diez días, en el marco del Chapuzón y el Carnaval de Invierno, registró cerca de 15 mil visitas, consolidándose como una herramienta clave para orientar a quienes llegan a la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado para acercar esta información a quienes visitan la comuna. "Estamos muy contentos de contar con más de 50 socios estratégicos que se han sumado a esta iniciativa. Son restaurantes, cafeterías, hoteles y distintos establecimientos donde habitualmente llegan turistas que muchas veces están de paso rumbo a otros destinos y descubren que Punta Arenas tiene mucho más para ofrecer de lo que imaginaban. Esa experiencia nos motivó a crear www.ciudadantartica.cl, una plataforma simple, disponible en español e inglés, donde los visitantes pueden encontrar recomendaciones sobre qué hacer según el tiempo de estadía, además de información sobre atractivos, gastronomía, alojamiento y servicios para todos los presupuestos".

El jefe comunal señaló que el propósito es que quienes lleguen a Punta Arenas puedan planificar mejor su visita y aprovechar al máximo el tiempo en la ciudad. "Durante la semana del Chapuzón, cuando recibimos la mayor cantidad de visitantes, más de 15 mil personas ingresaron a la plataforma y varios emprendedores nos comentaron que los turistas ya llegaban sabiendo qué lugares visitar. Eso demuestra que esta herramienta está cumpliendo su objetivo. Queremos que quienes elijan Punta Arenas aprovechen al máximo su estadía y, al mismo tiempo, que más establecimientos se sumen a esta red. Cuando a un emprendimiento le va bien, le va bien a toda la ciudad".

Respecto del nombre de la plataforma, la autoridad local explicó que responde al rol estratégico que cumple Punta Arenas como puerta de entrada al continente blanco. "Muchos visitantes llegan a nuestra ciudad porque somos el puente hacia la Antártica. Ese es un sello que nos distingue y que quisimos reflejar en esta marca, incluso con el color rojo, inspirado en los buques polares que cada temporada recalan en nuestra bahía. Queremos que cada vez más personas elijan Punta Arenas tanto en verano como en invierno y que encuentren fácilmente toda la información necesaria para disfrutar de esta ciudad antártica".

La propietaria de Vaho Pastelería, Valeria Hormazábal, valoró la iniciativa municipal y el beneficio que representa para los emprendedores locales. "Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa porque permite promover el turismo y también dar a conocer la oferta gastronómica de Punta Arenas. Los visitantes han mostrado mucho interés, escanean el código QR y revisan los restaurantes y cafeterías que forman parte del recorrido. Para nosotros es una excelente oportunidad de recibir más turistas y mostrar productos con identidad local".

Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas, Elizabeth Mansilla, señaló que la distribución de estos soportes continuará ampliándose durante las próximas semanas. "Ya hemos entregado más de 50 acrílicos en hoteles, restaurantes, cafeterías, empresas de transporte y diversos establecimientos comerciales. La finalidad es que quienes visitan nuestra comuna puedan planificar su recorrido, conocer los atractivos turísticos y descubrir la oferta gastronómica y de servicios disponible. Seguiremos incorporando nuevos locales para ampliar esta red y fortalecer la promoción turística de Punta Arenas".