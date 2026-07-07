TORRES DEL PAINE AVANZA EN ALIANZA CON RAPA NUI Y SAN PEDRO DE ATACAMA PARA ENFRENTAR DESAFÍOS COMUNES DEL TURISMO

La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, abordó esta mañana diversos temas de interés comunal durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que manifestó su preocupación por la escasez de precipitaciones durante el invierno, detalló los avances en materia de electromovilidad y medio ambiente, confirmó la instrucción de un sumario administrativo por observaciones a permisos de circulación y destacó el crecimiento de las actividades deportivas y turísticas de la comuna.

Respecto al desarrollo de la temporada invernal, la jefa comunal explicó que el municipio se encuentra preparado para enfrentar eventuales contingencias derivadas de la nieve y la escarcha, aunque reconoció la inquietud existente por la falta de precipitaciones.

"Estamos preparados, de hecho, trabajamos esto con nuestro Cogrid comunal, con Vialidad, hemos tenido reuniones esperando el invierno. La verdad que estamos un poco preocupados porque hemos tenido muy buen clima y obviamente va a traer sus consecuencias, si es que no neva, si es que no hay lluvia para el verano", señaló.

Añadió que durante las últimas horas la comuna registró intensos vientos, aunque insistió en que el principal foco de preocupación está puesto en la sequía.

"Tenemos un muy buen clima, obviamente estamos preocupados por lo que va a pasar a futuro. Las grandes sequías, que también vienen a complicar y vamos a tener un verano muy preocupante porque si obviamente no cae nieve, no hay lluvias, los campos obviamente van a estar muy secos", afirmó.

La alcaldesa indicó además que estas inquietudes han sido abordadas junto a autoridades del sector agrícola durante reuniones sostenidas con el seremi de Agricultura, en las que se analizaron los efectos del cambio climático sobre la actividad ganadera y el desarrollo productivo de la comuna.

En materia administrativa, Cárdenas se refirió a las observaciones formuladas por la Contraloría respecto de permisos de circulación emitidos por el municipio, precisando que ya se instruyó una investigación interna.

"Tenemos 48 permisos que fueron observados, así que estamos en primera instancia que el fiscal haga su trabajo en este sumario, haga la investigación necesaria y obviamente tomar las medidas correctivas. Y es que así fuese necesario", sostuvo.

La alcaldesa explicó que, mientras el proceso investigativo se encuentra en desarrollo, el municipio esperará las conclusiones del fiscal administrativo antes de adoptar nuevas determinaciones.

Otro de los hitos destacados fue la reciente inauguración del electrocargador para vehículos eléctricos en Cerro Castillo, proyecto impulsado en conjunto con Edelmag.

"Para nosotros es sumamente importante haber firmado primero un convenio con Edelmag e instalar este punto de energía, que si bien es cierto energía limpia y esperamos también como municipio, como meta, en algún momento queremos adquirir un vehículo que funcione con energía eléctrica", indicó.

La autoridad señaló que esta infraestructura también permitirá fortalecer la red regional de electromovilidad y prestar servicio a visitantes que recorren la región en vehículos eléctricos.

En el ámbito deportivo, la alcaldesa realizó un positivo balance del Biatlón del Solsticio de Invierno, competencia que reunió a un número histórico de participantes.

"Este biatlón este año generó mucha expectativa y también rompimos récord: 307 participantes, más de 100 participantes que la versión anterior", destacó.

Añadió que el municipio ya trabaja en una estrategia de promoción nacional para la versión 2027, con el objetivo de superar los 400 competidores e incrementar la participación de deportistas provenientes de distintas regiones del país y de Argentina.

Durante la entrevista también abordó los avances del convenio de colaboración entre Torres del Paine, San Pedro de Atacama y Rapa Nui, alianza que busca impulsar políticas públicas para comunas con alta afluencia turística.

"Queremos trabajar políticas públicas acorde a nuestros territorios, entendiendo que tenemos estos tres destinos... tienen una población flotante bastante importante y obviamente queremos que se nos pueda mirar desde ese punto de vista, buscando también la equidad territorial", expresó.

En materia ambiental, Cárdenas resaltó la creación de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Medio Ambiente, además del desarrollo del Plan de Acción de Cambio Climático comunal y la realización periódica de encuentros científicos vinculados al estudio del clima, glaciares, patrimonio arqueológico y paleontológico.

Finalmente, la alcaldesa invitó a la comunidad a participar del Diagnóstico Participativo de Salud que se desarrollará el próximo 15 de julio y destacó otras iniciativas sociales impulsadas por el municipio, como la entrega de ropa de abrigo para adultos mayores de los distintos sectores de la comuna.





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