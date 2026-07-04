SERNATUR ABRE POSTULACIONES PARA EL CONCURSO MÁS VALOR TURÍSTICO 2026

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) abrió las postulaciones para la undécima versión del concurso Más Valor Turístico 2026, iniciativa que busca reconocer a prestadores de servicios turísticos que destaquen por desarrollar propuestas innovadoras, sostenibles y orientadas a mejorar la experiencia de quienes visitan los distintos destinos del país. El proceso de postulación se extenderá entre el 30 de junio y el 19 de julio.

El certamen está dirigido a prestadores de servicios turísticos, chilenos y extranjeros, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Turísticos de Sernatur. En esta edición, el concurso incorpora la hospitalidad y la experiencia turística como aspectos centrales para evaluar las iniciativas, junto con la innovación, la integración con el territorio, la sostenibilidad y el trabajo colaborativo.

La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, señaló que la iniciativa busca reconocer a quienes contribuyen a elevar la calidad de la oferta turística del país. Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó que el concurso pretende visibilizar propuestas que respondan a las nuevas demandas de los visitantes y que generen un impacto positivo en los territorios.

El proceso contempla una primera selección regional, en la que se elegirá una propuesta por cada región del país. Posteriormente, las iniciativas finalistas participarán en una competencia nacional mediante la modalidad de elevator pitch, donde un jurado seleccionará a los dos proyectos ganadores. Entre los premios se incluye un kit de marketing digital con producción audiovisual profesional, difusión nacional a través de Sernatur y la participación en una rueda de negocios con representantes de la industria turística.





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