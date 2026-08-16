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16 de agosto de 2026

EXPORTACIONES DE CHILE CRECEN 15% Y SUPERAN LOS US$70 MIL MILLONES ENTRE ENERO Y JULIO

Los envíos de alimentos alcanzaron un récord de US$8.306 millones en los primeros siete meses del año, mientras las exportaciones no mineras sumaron US$27.267 millones.

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Las exportaciones de bienes de Chile alcanzaron los US$70.603 millones entre enero y julio de 2026, registrando un crecimiento de 15% respecto del mismo período del año anterior, de acuerdo con el Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), elaborado con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas.

La minería concentró el 61,4% de los envíos, con retornos por US$43.335 millones, un 21,7% más que en igual período de 2025. El cobre alcanzó US$35.605 millones, mientras que el litio llegó a US$3.713 millones, prácticamente triplicando sus retornos.

En tanto, las exportaciones no mineras sumaron US$27.267 millones, con un crecimiento de 5,8%. Dentro de este grupo destacó el sector de alimentos, cuyos envíos alcanzaron un nuevo máximo histórico de US$8.306 millones, cifra que representa el 31% de las exportaciones no mineras.

Entre enero y julio, los alimentos chilenos llegaron a 147 mercados en los cinco continentes. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con US$2.335 millones, equivalente a cerca del 30% de las exportaciones del sector. Le siguieron Japón, Brasil, China, México y Corea del Sur. Entre los productos que registraron mayores aumentos destacaron los salmónidos, mejillones, berries congelados, carne bovina, leche en polvo y condensada, cerezas congeladas y aceite de oliva.

Desde la SUBREI destacaron que el récord de las exportaciones de alimentos refleja la diversificación de la oferta chilena y la capacidad del sector para ampliar su presencia internacional. En julio, además, las exportaciones totales alcanzaron US$10.248 millones, el mayor valor registrado para ese mes.


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