FISCALÍA ALERTA POR EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN MAGALLANES: HAY 46 INVESTIGACIONES VIGENTES

El Ministerio Público entregó una radiografía sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Magallanes durante una sesión territorial de la Comisión de Seguridad Pública del Senado realizada en Punta Arenas. El fiscal regional, Cristián Crisosto, informó que actualmente existen 46 investigaciones vigentes en la región, relacionadas con 64 delitos de esta naturaleza.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, entre 2023 y julio de 2026 se han contabilizado 214 delitos de explotación sexual infantil, que afectan a 77 víctimas únicas. Punta Arenas concentra 207 casos, seguida por Puerto Natales con seis y Porvenir con uno.

El perfil de las víctimas da cuenta de una situación de especial vulnerabilidad: el 90% corresponde a mujeres de entre 11 y 17 años, con un aumento de casos a los 15 años. Además, durante 2025 Magallanes registró una tasa de 20,62 casos por cada 100 mil habitantes, casi el doble del promedio nacional de 11,6.

El fiscal regional planteó que el fenómeno requiere una respuesta coordinada entre distintas instituciones del Estado, poniendo especial atención en niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección estatal. Durante la sesión también se abordaron antecedentes judiciales y el trabajo desarrollado por organismos como la Defensoría de la Niñez en materia de detección, persecución penal y reparación de las víctimas.

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