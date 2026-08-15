Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de agosto de 2026

DOJO KEN SHIN KAN MAGALLANES DESTACA EN CAMPEONATO FEDERADO ZONAL SUR

​La academia regional realizó diversas actividades durante las últimas semanas, incluyendo un examen de grado, un seminario técnico y su participación en una competencia federada en Puerto Montt.

Zonal Sur 6

El Dojo Ken Shin Kan Magallanes dio a conocer el balance de las actividades institucionales y deportivas desarrolladas entre fines de julio y comienzos de agosto, período que incluyó la visita de la máxima autoridad de la organización internacional, capacitaciones técnicas y la participación de una delegación regional en el Campeonato Federado Zonal Sur.

El viernes 24 de julio, el Sensei Raúl Fernández de la Reguera Rivera, 8° Dan y director de la Organización Internacional Ken Shin Kan - GoJu Ryu - Karate Do, realizó una visita técnica a la región. En esa jornada, la alumna Ana Santa María Mancilla rindió su examen de grado y obtuvo el ascenso a Cinturón Negro 1.er Dan.

Al día siguiente, más de 30 practicantes de Puerto Natales y Punta Arenas participaron en el seminario técnico “Kumite: Base, Formación y Táctica Competitiva”, desarrollado en el Gimnasio de la Mujer. La actividad estuvo a cargo de Fernández de la Reguera Rivera y abordó criterios técnicos y tácticos de combate.

El proceso tuvo continuidad con la participación de cinco alumnos en el Campeonato Federado Zonal Sur, realizado el 2 y 3 de agosto en Puerto Montt, competencia que reunió a más de 700 participantes desde La Araucanía hasta Magallanes. Daniela Vallejos obtuvo el primer lugar en Kata No Oficial Senior; Trinidad Urbina fue segunda en Kumite No Oficial Sub14 +52 kg; mientras que Bastián Oyarzún y Santiago Díaz consiguieron terceros lugares en Kumite Oficial. La academia informó además la clasificación de dos competidores al Campeonato Nacional.

carabineros al fin del mundo

EL TRABAJO QUE HAY DETRÁS DE LOS CABALLOS Y CANES POLICIALES EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GABRIEL BORIC SE REUNIÓ CON INTEGRANTES DEL FRENTE ESTUDIANTIL DE MAGALLANES

Leer Más

​El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.

​El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.

Gabriel Boric
nuestrospodcast
Zonal Sur 6

DOJO KEN SHIN KAN MAGALLANES DESTACA EN CAMPEONATO FEDERADO ZONAL SUR

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Zonal Sur 6

DOJO KEN SHIN KAN MAGALLANES DESTACA EN CAMPEONATO FEDERADO ZONAL SUR

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
exteriorwakeup

HOLASTE! Y WAKE UP VUELVEN A BUSCAR UN LUGAR ENTRE LAS MEJORES CAFETERÍAS DE SUDAMÉRICA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Lore vera prieto - Conectarte

ESPACIO EDUCATIVO CONECTARTE DESTACÓ SU PROPUESTA MONTESSORI Y ANUNCIÓ NUEVA SEDE EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.