DOJO KEN SHIN KAN MAGALLANES DESTACA EN CAMPEONATO FEDERADO ZONAL SUR

El Dojo Ken Shin Kan Magallanes dio a conocer el balance de las actividades institucionales y deportivas desarrolladas entre fines de julio y comienzos de agosto, período que incluyó la visita de la máxima autoridad de la organización internacional, capacitaciones técnicas y la participación de una delegación regional en el Campeonato Federado Zonal Sur.

El viernes 24 de julio, el Sensei Raúl Fernández de la Reguera Rivera, 8° Dan y director de la Organización Internacional Ken Shin Kan - GoJu Ryu - Karate Do, realizó una visita técnica a la región. En esa jornada, la alumna Ana Santa María Mancilla rindió su examen de grado y obtuvo el ascenso a Cinturón Negro 1.er Dan.

Al día siguiente, más de 30 practicantes de Puerto Natales y Punta Arenas participaron en el seminario técnico “Kumite: Base, Formación y Táctica Competitiva”, desarrollado en el Gimnasio de la Mujer. La actividad estuvo a cargo de Fernández de la Reguera Rivera y abordó criterios técnicos y tácticos de combate.

El proceso tuvo continuidad con la participación de cinco alumnos en el Campeonato Federado Zonal Sur, realizado el 2 y 3 de agosto en Puerto Montt, competencia que reunió a más de 700 participantes desde La Araucanía hasta Magallanes. Daniela Vallejos obtuvo el primer lugar en Kata No Oficial Senior; Trinidad Urbina fue segunda en Kumite No Oficial Sub14 +52 kg; mientras que Bastián Oyarzún y Santiago Díaz consiguieron terceros lugares en Kumite Oficial. La academia informó además la clasificación de dos competidores al Campeonato Nacional.