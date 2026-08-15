15 de agosto de 2026
DOJO KEN SHIN KAN MAGALLANES DESTACA EN CAMPEONATO FEDERADO ZONAL SUR
La academia regional realizó diversas actividades durante las últimas semanas, incluyendo un examen de grado, un seminario técnico y su participación en una competencia federada en Puerto Montt.
El Dojo Ken Shin Kan Magallanes dio a conocer el balance de las actividades institucionales y deportivas desarrolladas entre fines de julio y comienzos de agosto, período que incluyó la visita de la máxima autoridad de la organización internacional, capacitaciones técnicas y la participación de una delegación regional en el Campeonato Federado Zonal Sur.
El viernes 24 de julio, el Sensei Raúl Fernández de la Reguera Rivera, 8° Dan y director de la Organización Internacional Ken Shin Kan - GoJu Ryu - Karate Do, realizó una visita técnica a la región. En esa jornada, la alumna Ana Santa María Mancilla rindió su examen de grado y obtuvo el ascenso a Cinturón Negro 1.er Dan.
Al día siguiente, más de 30 practicantes de Puerto Natales y Punta Arenas participaron en el seminario técnico “Kumite: Base, Formación y Táctica Competitiva”, desarrollado en el Gimnasio de la Mujer. La actividad estuvo a cargo de Fernández de la Reguera Rivera y abordó criterios técnicos y tácticos de combate.
El proceso tuvo continuidad con la participación de cinco alumnos en el Campeonato Federado Zonal Sur, realizado el 2 y 3 de agosto en Puerto Montt, competencia que reunió a más de 700 participantes desde La Araucanía hasta Magallanes. Daniela Vallejos obtuvo el primer lugar en Kata No Oficial Senior; Trinidad Urbina fue segunda en Kumite No Oficial Sub14 +52 kg; mientras que Bastián Oyarzún y Santiago Díaz consiguieron terceros lugares en Kumite Oficial. La academia informó además la clasificación de dos competidores al Campeonato Nacional.
El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.
El expresidente participó en un encuentro con jóvenes de la región, instancia en la que abordaron experiencias y desafíos vinculados a la participación y organización estudiantil.