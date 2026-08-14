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14 de agosto de 2026

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA RESULTADOS DEL TRABAJO COORDINADO PARA COMBATIR EL ABIGEATO EN MAGALLANES

Así lo destacó el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, a propósito del procedimiento conocido esta semana en la provincia de Última Esperanza, donde la Policía de Investigaciones detuvo a tres personas en Puerto Natales por su presunta participación en un delito de abigeato.

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El trabajo coordinado entre instituciones públicas, policías, organismos persecutores y el sector productivo continúa siendo uno de los principales ejes para enfrentar el abigeato en Magallanes, delito que no solo genera pérdidas económicas, sino que también afecta la seguridad y tranquilidad de las zonas rurales de la región.

Así lo destacó el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, a propósito del procedimiento conocido esta semana en la provincia de Última Esperanza, donde la Policía de Investigaciones detuvo a tres personas en Puerto Natales por su presunta participación en un delito de abigeato.

Para la autoridad regional, este tipo de resultados refleja la importancia del trabajo que se viene desarrollando desde las secretarias ministeriales de seguridad  pública y agricultura a través de la Mesa Intersectorial Público-Privada de Abigeato, instancia que permite articular acciones de prevención, fiscalización e intercambio de información entre las distintas instituciones vinculadas a la seguridad rural.

"Resultados como el conocido esta semana en la provincia de Última Esperanza constituyen una señal concreta frente a un delito que afecta la seguridad rural y el normal desarrollo de la actividad productiva en nuestro territorio. El combate al abigeato requiere coordinación, fiscalización y también la colaboración de la comunidad a través de la denuncia", señaló Cavada.

En este sentido, el seremi enfatizó que el desafío es mantener y fortalecer este trabajo en las distintas provincias de Magallanes, entendiendo que las grandes distancias y las características propias del territorio hacen especialmente relevante la coordinación entre los organismos públicos, las policías y quienes desarrollan actividades en sectores rurales.

Finalmente, la autoridad recordó la importancia de entregar antecedentes que puedan contribuir a la investigación y prevención de estos delitos, haciendo un llamado a utilizar el *Fono Denuncia Seguro 4242, canal gratuito, anónimo y confidencial para proporcionar información sobre hechos delictuales.

"Cada antecedente puede ser importante. La coordinación institucional, una fiscalización efectiva y la denuncia son herramientas fundamentales para avanzar hacia un sector rural más seguro en todas las provincias de nuestra región", concluyó el seremi.
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