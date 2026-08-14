KUSANOVIC PIDE AL GOBIERNO ENDURECER EL TRATAMIENTO DE LA REINCIDENCIA Y FORTALECER LA PERSECUCIÓN DE DELINCUENTES HABITUALES

​A través de un oficio, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, solicito a los ministerios de Seguridad Pública y de la Secretaría General de la Presidencia acelerar e impulsar medidas legislativas que permitan considerar de manera efectiva la trayectoria delictiva al momento de determinar medidas cautelares, como la prisión preventiva.



El parlamentario sostuvo que la legislación debe entregar herramientas más claras para que la trayectoria delictiva de los imputados pueda ser considerada adecuadamente al momento de determinar medidas cautelares, especialmente cuando existen condenas múltiples y recientes, reiteración de delitos, incumplimientos de medidas cautelares o condenas anteriores y otros antecedentes objetivos que indiquen la habitualidad delictiva.



Kusanovic recordó el caso ocurrido el pasado 31 de julio en Punta Arenas, donde una mujer habría sido abordada e intimidada por un individuo que intentó sustraerle sus pertenencias, y que luego de ser formalizado por robo con intimidación, quedó en libertad a pesar de registrar numerosos antecedentes penales.



“Cuando un individuo registra un extenso historial delictivo y vuelve a ser imputado por hechos violentos, el sistema debe contar con normas claras que permitan valorar adecuadamente ese antecedente y actuar con la firmeza para proteger a las víctimas”, señaló el senador.



Junto con ello, el parlamentario planteó la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los registros penales y cautelares, de manera que fiscales, defensores y tribunales cuenten en tiempo real con información completa y actualizada sobre condenas firmes, causas vigentes, medidas cautelares, penas sustitutivas, libertad condicional, órdenes de detención y eventuales incumplimientos.



Kusanovic enfatizó que estas modificaciones deben resguardar el debido proceso y la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo, garantizar una protección efectiva para las víctimas y la sociedad.

