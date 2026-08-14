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14 de agosto de 2026

INDH PARTICIPÓ EN LA 25° VERSIÓN DEL CURSO DE INSTRUCTORES EN DERECHOS HUMANOS APLICABLES A LA FUNCIÓN POLICIAL JUNTO A CARABINEROS DE CHILE

La actividad se enmarca en el trabajo de colaboración permanente entre Carabineros de Chile y el INDH, y contó con la participación de más de 40 funcionarios y funcionarias de la policía.

INDH UPEP Carabineros (13 de agosto)

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participó de la 25° versión del Curso de Instructores en Derechos Humanos Aplicables a la Función Policial, instancia destinada a formar instructores e instructoras en derechos humanos en Carabineros de Chile. Participaron de la actividad 44 funcionarios y funcionarias, incluyendo a dos policías de Ecuador y una funcionaria de las Fuerzas Armadas de Argentina.


Paloma Abett de la Torre, coordinadora del área de Educación del INDH señaló que esta instancia es fundamental en tanto "no sólo permite dar a conocer nuestro mandato y nuestras funciones, sino también abordar las diversas instancias de colaboración que tenemos junto a Carabineros". En esa línea, la profesional enfatizó que el desarrollo de esta charla se inscribe en un "trabajo de muchos años de colaboración entre ambas instituciones". 


Por parte de Carabineros de Chile, el Teniente Pablo Muñoz Gutiérrez, jefe de la sección Educación del Departamento de Gestión en Derechos Humanos, también valoró el espacio de colaboración. "Nos permitió  resolver las consultas que tienen nuestros carabineros a lo largo del país, que desarrollan este curso y que el día de mañana van a tener que capacitar a otros carabineros, que desarrollan diversos servicios policiales a lo largo del país. Es fundamental que el INDH pueda abordar todas estas temáticas y que puedan colaborar con nuestra función", aseguró.

 

La charla "Mecanismos de rendición de cuentas y derechos humanos en la función policial. Rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en su relación con Carabineros de Chile" fue impartida por dos profesionales de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia (UPDJ) y de la Unidad de Promoción y Educación (UPEP) del Instituto. 


Cabe señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos participa regularmente en espacios de formación con Carabineros de Chile. Durante 2025 participaron en instancias de capacitación 1.659 funcionarios y funcionarias de la institución. 

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