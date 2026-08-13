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13 de agosto de 2026

MUNICIPIO INVITA A JORNADA DE ORIENTACIÓN PARA LA POSTULACIÓN A FONDO CLIMÁTICO

​La actividad se realizará este viernes, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en la Biblioteca Municipal N° 114 y se enmarca en la adjudicación del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, destinado a jóvenes entre 15 y 24 años.

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"Activa tu Idea" es el nombre de la jornada organizada por el equipo de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, que busca ayudar a los jóvenes a ordenar y desarrollar sus ideas para presentar iniciativas ambientales que contribuyan a impulsar soluciones locales. La instancia se realizará este viernes, entre las 15:00 y las 17:00 horas, en la Biblioteca Municipal N° 114, y contará con presentaciones de profesionales de las áreas de sostenibilidad, energía y acción climática.

La actividad es posible gracias a la adjudicación, por parte del municipio, del Fondo de Juventud y Acción Climática de Bloomberg Philanthropies, una iniciativa internacional que contempla financiamiento de entre US$1.000 y US$5.000 para proyectos liderados por jóvenes de la comuna.

La encargada de Sostenibilidad y Acción Climática del municipio, Paulina Santis, explicó que "Activa tu Idea" está pensada como un espacio de acompañamiento para quienes tienen una inquietud o propuesta, pero aún no saben cómo convertirla en un proyecto. "Es una jornada de inspiración y de orientación para que los jóvenes puedan conocer más sobre el Fondo, la línea de financiamiento que tiene, escuchar otras experiencias y, por sobre todo, aclarar las dudas que tengan sobre el Fondo y todo el proceso", señaló Santis.

La profesional agregó que "las líneas de trabajo son Antártica y territorio subantártico, tenemos también turismo sostenible, tenemos ecosistema y biodiversidad, gestión de residuos y eficiencia energética. La idea es presentar un proyecto que permita facilitar esto e integrarlo a la comunidad".

Los jóvenes podrán presentar iniciativas que contribuyan a enfrentar el cambio climático y fortalecer la sostenibilidad de Punta Arenas, incorporando sus propias ideas sobre cómo mejorar el territorio y generar impactos positivos en la comunidad. "Les va a servir un montón para que puedan conocer más sobre el fondo, orientarlos claramente e inspirarlos, para que su idea se pueda transformar en un proyecto concreto", destacó Santis.

La participación es gratuita y no es necesario contar con un proyecto terminado para asistir. Las postulaciones al Fondo de Juventud y Acción Climática estarán abiertas hasta el 4 de septiembre de 2026.
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