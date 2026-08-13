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13 de agosto de 2026

VECINOS ACLARAN DUDAS SOBRE NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS EN ENCUENTRO CON GASCO MAGALLANES Y SEC

Se abordaron los principales aspectos relacionados con la seguridad de las instalaciones interiores de gas de cada domicilio, considerando la red interior, los artefactos a gas y las condiciones de funcionamiento de estos.

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Más de veinte representantes de diversas Juntas de Vecinos de Punta Arenas formaron parte del encuentro realizado este miércoles 12 de agosto en el que ejecutivos de GASCO Magallanes y la Directora Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) explicaron el proceso de normalización específicamente respecto de medidores instalados en la fachada o al interior de esta, con el propósito de proteger la seguridad de las personas y sus hogares. 


Durante la jornada, además, se abordaron los principales aspectos relacionados con la seguridad de las instalaciones interiores de gas de cada domicilio, considerando la red interior, los artefactos a gas y las condiciones de funcionamiento de estos.


Al respecto, Gonzalo Herrera, Gerente Comercial de GASCO Magallanes, explicó que la empresa, luego de realizar una revisión de todas las instalaciones hasta el inicio de la red interior, es decir, el conjunto del medidor- regulador y empalme, detectó 265 instalaciones, de un total de 70 mil, distribuidos en las principales comunas que mantiene sus nichos o gabinetes que protegen el medidor y la instalación del conjunto medidor dentro de fachada, fuera de norma, producto principalmente de modificaciones realizadas por los usuarios en sus viviendas. "Es importante dejar claro que la normativa establece que las instalaciones de gas de red deben contar con una serie de medidas obligatorias en relación a la seguridad y resguardo", explicó el ejecutivo.


Dada esta situación SEC Magallanes instruyó a GASCO Magallanes notificar a estos 265 clientes para que normalicen sus instalaciones, según corresponda. Así también lo explicó la Directora Regional de la entidad, Fernanda Garrido. "Los propietarios son responsables de que las instalaciones interiores de gas sean construidas, mantenidas y reparadas por Instaladores Autorizados por SEC. De la misma forma, son responsables de que sus artefactos, al momento de la compra cuenten con su SELLO SEC, y que se les realice las mantenciones periódicas con Servicios Técnicos Autorizados. Y por su parte, la compañía de gas tiene la obligación de entregar un suministro continuo y seguro, por lo que deben mantener sus redes en buenas condiciones", dijo agregando que "el objetivo es que la empresa se coordine con los propietarios, que éstos puedan ir adoptando las decisiones que correspondan para que en un corto plazo todas las instalaciones se regularicen y cumplan con lo que establece la normativa".


Junto con agradecer las exposiciones realizadas por GASCO y SEC, Raquel Álvarez, Presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, destacó que los dirigentes y vecinos pudieran despejar las dudas sobre el proceso de normalización. "Nos dieron tranquilidad que no es a todos los usuarios de GASCO a los que les llega esta notificación, solo los irregulares y donde realmente existe peligro", resumió finalmente la dirigenta.

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