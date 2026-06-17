SEREMI DE GOBIERNO INICIA DESPLIEGUE TERRITORIAL CON DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ACERCAR EL GOBIERNO A LA COMUNIDAD

​La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de la División de Organizaciones Sociales (DOS), dio inicio a un despliegue territorial que contempla la realización de diálogos ciudadanos en distintos sectores de la región, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana, recoger las inquietudes de la comunidad y acercar la acción del Estado a los territorios.



La iniciativa considera encuentros con dirigentes sociales, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general, promoviendo espacios de conversación directa sobre los principales desafíos que enfrenta el país y las medidas impulsadas por el Gobierno para mejorar la calidad de vida de las personas.



Durante estos diálogos ciudadanos, las y los participantes podrán conocer y conversar sobre diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas el Proyecto de Reconstrucción Nacional, la nueva Ley de Escuelas Protegidas, el Plan Chile Sale Adelante y beneficios orientados a las familias de la región, como el Cupón de Gas Licuado. Asimismo, estas instancias permitirán resolver dudas, intercambiar opiniones y recoger propuestas de la comunidad respecto de las políticas públicas que impactan directamente en su bienestar y desarrollo.



El despliegue forma parte del trabajo permanente que desarrolla el Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales, para fortalecer el vínculo entre las instituciones públicas y la ciudadanía, promoviendo una participación activa e informada en los asuntos de interés público.



El Seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, destacó la importancia de generar espacios de encuentro y diálogo con las comunidades, especialmente en una región donde el contacto directo con las personas resulta fundamental para conocer las necesidades de cada territorio.



“Estamos recorriendo la región junto a la División de Organizaciones Sociales porque creemos que las personas deben conocer de primera fuente las iniciativas que está impulsando el Gobierno y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de expresar sus inquietudes y propuestas. Queremos conversar sobre temas tan relevantes como el Proyecto de Reconstrucción Nacional, la Ley de Escuelas Protegidas, el Plan Chile Sale Adelante y beneficios concretos como el Cupón de Gas Licuado. Nuestro objetivo es acercar el Estado a las comunidades, fortalecer la participación ciudadana y asegurar que las voces de Magallanes estén presentes en la construcción de las políticas públicas”, señaló la autoridad.



Asimismo, Roa enfatizó que estos encuentros permiten avanzar hacia una gestión más cercana, transparente y conectada con las realidades locales, fortaleciendo el rol de las organizaciones sociales como actores fundamentales para el desarrollo de las comunidades.



Los diálogos ciudadanos continuarán desarrollándose durante las próximas semanas en distintas comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, consolidando un trabajo territorial que busca informar, escuchar y construir junto a la ciudadanía una visión compartida sobre los desafíos y oportunidades para el futuro de la región.



Con esta iniciativa, el Ministerio Secretaría General de Gobierno reafirma su compromiso con una democracia más participativa, donde las personas y sus organizaciones tengan un rol protagónico en la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades de los territorios y contribuyan al bienestar de todas y todos

