JUAN MARCOS HENRÍQUEZ Y LA PERMISOLOGÍA: "EL ESTADO TIENE QUE SER MENOS BUROCRÁTICO, PERO SIN PERDER REGULACIÓN NI DERECHOS"

La necesidad de modernizar el Estado sin debilitar la legislación ambiental fue uno de los principales temas abordados por el doctor en Ciencias Biológicas, Juan Marcos Henríquez, durante su participación esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones.

El académico analizó los problemas que enfrenta el país en materia de tramitación de proyectos, la denominada "permisología", los desafíos de la salmonicultura y la importancia de mantener estándares ambientales que permitan compatibilizar el desarrollo productivo con la protección de los ecosistemas y los derechos ciudadanos.

Henríquez sostuvo que Chile enfrenta un problema real de burocracia, pero advirtió que acelerar los procesos no puede traducirse en una reducción de las exigencias ambientales.

"Sí, tenemos un problema, el Estado es demasiado burocrático, gastamos mucho tiempo en la tramitación de proyectos. Hay que corregir eso sí, evaluemos cómo está la ley de... creo que se llama Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Esa ley se comenzó el año pasado y pretende reducir los tiempos de evaluación de la inversión entre un 30 a 70%. Primero veamos si esa ley se cumple porque estuvimos todos de acuerdo que esa ley podría ser parte de la respuesta. Después de eso hay que seguir revisando procesos. El Estado tiene que ir modernizándose cada vez más."

El doctor en Ciencias Biológicas explicó que la denominada permisología ha sido instalada como un concepto asociado a las dificultades para concretar inversiones, aunque enfatizó que detrás de ese debate existen derechos que deben resguardarse.

"Podemos mejorar todo eso sin perder regulación. Sí, porque la regulación tiene que ver con derechos. Tiene que ver con derechos individuales, depende mi estado de salud, depende la salud del medio ambiente, también medio ambiente está bien, nuestra comunidad funciona bien, depende de muchas veces de derecho de los pueblos originarios que tenemos convenios y hay que respetar esos legislación y convenios internacionales."

Durante la entrevista también abordó los conflictos que se han prolongado durante años en torno al ordenamiento del borde costero y la relocalización de concesiones salmoneras, señalando que la lentitud del aparato público ha impedido resolver materias relevantes para el desarrollo regional.

"Frente a eso nos encontramos un Estado que es lento, además que tiene mucha burocracia. Independiente que estamos en la era digital todavía tenemos muchos trámites en papel, presenciales y eso hace que vayamos demorando incansablemente el tema hasta situaciones que son críticas", afirmó.

Henríquez agregó que Magallanes requiere avanzar en soluciones que permitan conciliar intereses productivos, ambientales y sociales, especialmente en industrias estratégicas como la salmonicultura.

"La pregunta quizás más dura para quienes tienen que administrar el Estado es: ¿podemos dejar de prescindir de una industria que genera alimento? Mi posición es que no. Pero debemos tener regulaciones ambientales para que no contaminen. Por supuesto que sí. Entonces la búsqueda de ese equilibrio es lo que tenemos que avanzar hoy día."

El académico también planteó que uno de los desafíos estratégicos de la región es fortalecer su seguridad agroalimentaria, recordando las dificultades que evidenció la pandemia respecto del abastecimiento de alimentos.

"Uno de los principales conflictos que tiene Magallanes es su seguridad agroalimentaria. La pandemia nos dejó claro de que nosotros tenemos que producir alimentos para satisfacer nuestra población... necesitamos producir nuestro propio alimento de buena calidad."

Asimismo, sostuvo que muchas de las dificultades para fiscalizar y evaluar proyectos en regiones extremas responden a la falta de recursos materiales y humanos para implementar las propias leyes.

"Se crean leyes y no creamos los recursos para poder hacer la fiscalización o poder hacer la validación del trámite que tenemos que hacer", indicó, ejemplificando las complejidades logísticas que enfrenta Magallanes debido a su extensa geografía insular y al alto costo de realizar trabajos en terreno.

Finalmente, Juan Marcos Henríquez reiteró que la modernización del Estado debe orientarse a agilizar los procedimientos administrativos, pero sin debilitar las herramientas que resguardan el interés público.

"Cada vez el Estado tiene que ser menos burocrático, agilizar los permisos. Pero sin que ello signifique perder derecho en el camino y no reducir las regulaciones que están hechos para que tengamos un sano entendimiento y una sana interacción entre las distintas partes que por supuesto tienen distintos intereses."

Al cierre de la entrevista, el académico remarcó el rol que cumple la legislación como garantía para la ciudadanía.

"Lo importante es que la gente sepa que la legislación y la normativa están hechos para protegernos. No va a estar en contra nuestra y que en esto siempre hay que cuidar que los que menos tienen posibilidad de defenderse, el Estado sea el garante de sus derechos."



