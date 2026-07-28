DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO RECUERDA MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ANTE ALERTA PREVENTIVA POR HELADAS

​ La Dirección Regional del Trabajo (DRT) de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena recordó las medidas de protección a trabajadores y trabajadoras ante la ola de frío extremo anunciada desde hoy y para los próximos días por la Dirección Meteorológica de Chile.



El pronóstico de temperaturas que, en principio, pueden llegar hasta los -9 grados Celsius en prácticamente toda la región, determinó que la Dirección Regional del Senapred declarara el estado de Alerta Temprana Preventiva Regional por Heladas desde este lunes y mientras que las condiciones de frío extremo lo ameriten.



El director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia, explicó que “la Dirección Regional del Trabajo hace un llamado a la adopción de todas las medidas legales que protejan a los trabajadores y trabajadoras de estas condiciones de frío extremo en nuestra región. Estos resguardos, sobre todo, para los trabajadores que deben realizar sus labores a la intemperie, quienes deben recibir gratuitamente los elementos de protección personal específicos para estas condiciones, en especial ropa térmica, aislante e impermeable, lo que protegerá su salud”.



El seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, añadió que “en una región como Magallanes, donde las condiciones climáticas pueden ser especialmente adversas, la protección de la vida y salud de las y los trabajadores debe ser siempre prioritaria. Por ello, hacemos un llamado a los empleadores a adoptar oportunamente todas las medidas preventivas necesarias, especialmente respecto de quienes desarrollan labores a la intemperie. La continuidad de las actividades productivas debe ir siempre acompañada del cumplimiento de las normas de seguridad y de condiciones de trabajo que permitan enfrentar adecuadamente estas bajas temperaturas”.



Específicamente, la ropa de protección contra el frío extremo corresponde a pantalón, parka y gorro, o un sistema integrado tipo overol, confeccionado en tela para otorgar aislamiento térmico (tales como algodones, poliéster, etc.).



Algunos de los tipos de trabajadores y trabajadoras que deben ser especialmente protegidos por cumplir tareas a la intemperie son: quienes laboran en el expendio de combustible, en parques y jardines, en la recolección de residuos domiciliarios y en obras de construcción, entre otros.





Obligaciones legales



El deber protector para los empleadores está tipificado en el artículo 184 del Código del Trabajo. Este establece que "el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales".



En lo que respecta específicamente al frío, este artículo laboral se vincula con el Decreto Supremo N°594, del Ministerio de Salud, en sus artículos 99, 100, 101 y 102, bajo el título "De la exposición ocupacional al frío".



El Decreto Supremo N° 594 sostiene:



· Artículo 99: se entenderá como exposición al frío las combinaciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 36°C o menos, siendo 35°C admitida para una sola exposición ocasional. Se considera como temperatura ambiental crítica, al aire libre, aquella igual o menor de 10°C, que se agrava por la lluvia y/o corrientes de aire.



· La combinación de temperatura y velocidad de aire da origen a determinada sensación térmica representada por un valor que indica el peligro a que está expuesto el trabajador.



· Artículo 100: a los trabajadores expuestos al frío deberá proporcionárseles ropa adecuada, la cual será no muy ajustada y fácilmente desabrochable y sacable. La ropa exterior en contacto con el medio ambiente deber ser de material aislante.



· Artículo 101: en los casos de peligro por exposición al frío, deberán alternarse períodos de descanso en zonas temperadas o con trabajos adecuados.



· Artículo 102: Las cámaras frigoríficas deberán contar con sistemas de seguridad y de vigilancia adecuados que faciliten la salida rápida del trabajador en caso de emergencia.



Materias fiscalizadas



Las dos infracciones específicas que pueden ser sancionadas por la DT son las siguientes:



· No proporcionar a los (las) trabajadores(as) que están expuestos al frío, ropa adecuada, que sea no muy ajustada y fácilmente desabrochable y sacable, y ropa exterior en contacto con el medio ambiente que debe ser de material aislante. Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores.



· No alternar períodos de descansos en zonas temperadas o con trabajos adecuados a los trabajadores expuestos al frío: tal hecho configura incumplimiento a la obligación legal de disponer medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, salud y en general la integridad física de los trabajadores.



Estas infracciones acarrean sanciones por empresa (no por cada trabajador en infracción) de entre 3 UTM ($214.947 a su valor de julio y agosto) y 60 UTM ($4.298.940 a su valor de julio y agosto), considerando si la empresa es micro, pequeña, mediana o grande y, también, si la infracción es calificada como leve, grave o gravísima.



Más información en www.dt.gob.cl









