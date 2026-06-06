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6 de junio de 2026

FENADAJ CUESTIONA AUSENCIA DE MEDIDAS SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO

​La organización gremial señaló que no hubo anuncios relacionados con el fortalecimiento del acceso a la justicia, el futuro del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia ni medidas para mejorar las condiciones de los funcionarios públicos.

CUENTA 1

La Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) expresó su preocupación tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, acusando la ausencia de referencias al fortalecimiento del acceso a la justicia y a las instituciones encargadas de brindar orientación y representación jurídica a la ciudadanía.

Desde la organización, que agrupa a trabajadores de las Corporaciones de Asistencia Judicial, señalaron que el discurso presidencial no abordó materias que consideran fundamentales para garantizar derechos. Según indicaron, tampoco se entregaron señales respecto de las prioridades del Gobierno en esta área.

La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, manifestó inquietud por la falta de definiciones sobre el futuro del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. La dirigenta sostuvo que existe incertidumbre en torno a la implementación de esta reforma y que no se informó sobre los pasos a seguir por parte del Ejecutivo.

La Federación también advirtió la ausencia de anuncios vinculados al fortalecimiento de programas sociales ejecutados por las Corporaciones de Asistencia Judicial, entre ellos Mi Abogado y Mejor Niñez. Según plantearon, estas iniciativas entregan atención a niños, niñas, adolescentes, víctimas y familias que requieren apoyo jurídico y protección.

Finalmente, FENADAJ afirmó que la Cuenta Pública tampoco contempló medidas concretas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios públicos ni iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de los organismos donde se desempeñan.


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