CARABINEROS DETIENE A MENOR DE 14 AÑOS TRAS ROBO CON INTIMIDACIÓN Y SERIE DE DELITOS EN PUNTA ARENAS

Un adolescente de 14 años fue detenido por Carabineros luego de ser identificado como el presunto autor de un robo con intimidación de un vehículo y de otros delitos cometidos durante la tarde del miércoles en distintos sectores de Punta Arenas.

El procedimiento se inició alrededor de las 15:30 horas, cuando personal de la Primera Comisaría de Punta Arenas concurrió hasta un domicilio ubicado en calle Patagona, a la altura del 1500, tras recibir una denuncia por un robo con intimidación.

En el lugar, la víctima relató que momentos antes, mientras cerraba su vehículo Suzuki Vitara para ingresar a su vivienda, fue abordada por un individuo que, utilizando un cuchillo para intimidarlo, le arrebató las llaves del automóvil y huyó del lugar a bordo del mismo.

Tras la denuncia, Carabineros informó de inmediato al Ministerio Público, que instruyó las diligencias investigativas a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Primera Comisaría.

Gracias al rápido despliegue policial, cerca de las 16:20 horas el vehículo fue ubicado abandonado en la intersección de calle Pedro Bórquez con Avenida Frei, sin ocupantes en su interior.

Las diligencias desarrolladas por la SIP permitieron posteriormente identificar y detener al presunto autor del robo, correspondiendo a un adolescente chileno de 14 años, quien mantiene antecedentes penales previos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, el menor habría protagonizado una seguidilla de delitos durante la misma jornada. Previamente habría ingresado a un domicilio, hecho que era investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI. Posteriormente habría cometido el robo con intimidación del vehículo y, finalmente, se habría trasladado hasta un segundo inmueble, donde provocó diversos daños sin lograr ingresar al lugar.

El adolescente fue detenido por personal de Carabineros y quedó a disposición del Ministerio Público para el control de detención y las diligencias judiciales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.