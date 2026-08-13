SALMONCHILE PARTICIPA EN ACUERDO TRANSVERSAL POR CONDICIONES LABORALES JUSTAS Y SEGURAS EN EL MARCO DEL PLAN SALMÓN 2050

Con una amplia representación de autoridades, trabajadores, empresas, gremios y actores del mundo académico se desarrolló en Quellón la segunda sesión del año del Plan Salmón 2050, iniciativa que busca construir desde el sur de Chile una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo sostenible y competitivo de la salmonicultura.

La elección de Quellón como sede tuvo un especial significado territorial. La propuesta surgió desde las propias organizaciones de trabajadores, entre ellas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y la Multisindical de Trabajadores del Salmón, reforzando el carácter participativo de una instancia que busca proyectar el futuro de la actividad incorporando las distintas miradas de quienes forman parte de ella.

La jornada estuvo marcada además por la participación del presidente de SalmonChile, Patricio Melero, quien realizó su primera visita a Chiloé desde que asumió la conducción del gremio. Su presencia en Quellón permitió reforzar el compromiso de SalmonChile con una agenda construida desde los territorios y con especial atención a las personas que forman parte del sector y de toda su cadena de valor.

Firma de la Declaración de Quellón

Uno de los principales hitos de la jornada fue la firma del “Compromiso por Condiciones Laborales Justas y Seguras y el Desarrollo Sostenible de la Salmonicultura Chilena”, conocido como la “Declaración de Quellón”, mediante el cual representantes del sector productivo, trabajadores, academia y autoridades reafirmaron su compromiso con el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios internacionales, así como con la generación de espacios de trabajo dignos y seguros.

El encuentro contó con una significativa representación territorial y política, con la presencia de los alcaldes Fernando Oyarzún, de Chonchi; Claudio Barudy, de Quellón; y Rodrigo Wainraihgt, de Puerto Montt, además de la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, junto a parlamentarios, consejeros regionales, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, el seremi del Trabajo y Previsión Social y el delegado presidencial regional, entre otras autoridades y representantes de la macrozona sur austral.

Valoración de autoridades y trabajadores

Durante la jornada, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, destacó la importancia de que trabajadores, autoridades y sector productivo puedan abordar conjuntamente los desafíos laborales de la actividad, relevando que el futuro de la salmonicultura requiere avanzar simultáneamente en competitividad, desarrollo territorial y bienestar de las personas.

Asimismo, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, destacó el carácter colaborativo de la instancia. “El Plan Salmón 2050 es una iniciativa extraordinaria, nos hemos encontrado con la sorpresa de una mesa integrada por distintos actores, todos en la misma sintonía de poder generar las mejores condiciones, tanto económicas como también laborales y sociales, que impulsan a esta región hoy día a través de una actividad económica en particular”.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, Marta Oyarzo, valoró especialmente que la discusión se esté desarrollando desde los territorios y con participación directa de los trabajadores, destacando la importancia de que esta mirada de largo plazo permita proyectar una industria que considere tanto a sus trabajadores como a las comunidades donde se desarrolla.

Desde SalmonChile, el gerente general, Tomás Monge, valoró la convocatoria alcanzada en Quellón y destacó que “estar acá con la cantidad de subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, trabajadores y gremios, conversando de manera abierta y transparente en materia de seguridad y capacitación, y cómo fortalecemos esta relación histórica que tenemos entre la industria del salmón y nuestros propios trabajadores, es un lujo y un tema que hay que cuidar”.

La sesión permitió así avanzar en una agenda que busca abordar desafíos concretos vinculados con salud ocupacional, enfermedades profesionales, seguridad y capacitación laboral, entendiendo que el desarrollo futuro de la salmonicultura no puede separarse de las condiciones en que trabajan las miles de personas que forman parte de esta actividad.

Fuente: salmonchile.cl

