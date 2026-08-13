Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de agosto de 2026

SALMONCHILE PARTICIPA EN ACUERDO TRANSVERSAL POR CONDICIONES LABORALES JUSTAS Y SEGURAS EN EL MARCO DEL PLAN SALMÓN 2050

La nueva sesión del Plan Salmón 2050 se trasladó a Quellón a propuesta de los trabajadores de la industria, convocando a autoridades, parlamentarios, gremios y la academia, y culminando con la firma de la "Declaración de Quellón" para fijar compromisos sectoriales.

SalmonChileQuellon

Con una amplia representación de autoridades, trabajadores, empresas, gremios y actores del mundo académico se desarrolló en Quellón la segunda sesión del año del Plan Salmón 2050, iniciativa que busca construir desde el sur de Chile una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo sostenible y competitivo de la salmonicultura.

La elección de Quellón como sede tuvo un especial significado territorial. La propuesta surgió desde las propias organizaciones de trabajadores, entre ellas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y la Multisindical de Trabajadores del Salmón, reforzando el carácter participativo de una instancia que busca proyectar el futuro de la actividad incorporando las distintas miradas de quienes forman parte de ella.

La jornada estuvo marcada además por la participación del presidente de SalmonChile, Patricio Melero, quien realizó su primera visita a Chiloé desde que asumió la conducción del gremio. Su presencia en Quellón permitió reforzar el compromiso de SalmonChile con una agenda construida desde los territorios y con especial atención a las personas que forman parte del sector y de toda su cadena de valor.

Firma de la Declaración de Quellón

Uno de los principales hitos de la jornada fue la firma del “Compromiso por Condiciones Laborales Justas y Seguras y el Desarrollo Sostenible de la Salmonicultura Chilena”, conocido como la “Declaración de Quellón”, mediante el cual representantes del sector productivo, trabajadores, academia y autoridades reafirmaron su compromiso con el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento de la legislación laboral y de los convenios internacionales, así como con la generación de espacios de trabajo dignos y seguros. 

El encuentro contó con una significativa representación territorial y política, con la presencia de los alcaldes Fernando Oyarzún, de Chonchi; Claudio Barudy, de Quellón; y Rodrigo Wainraihgt, de Puerto Montt, además de la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, junto a parlamentarios, consejeros regionales, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, el seremi del Trabajo y Previsión Social y el delegado presidencial regional, entre otras autoridades y representantes de la macrozona sur austral.

Valoración de autoridades y trabajadores

Durante la jornada, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, destacó la importancia de que trabajadores, autoridades y sector productivo puedan abordar conjuntamente los desafíos laborales de la actividad, relevando que el futuro de la salmonicultura requiere avanzar simultáneamente en competitividad, desarrollo territorial y bienestar de las personas.

Asimismo, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, destacó el carácter colaborativo de la instancia. “El Plan Salmón 2050 es una iniciativa extraordinaria, nos hemos encontrado con la sorpresa de una mesa integrada por distintos actores, todos en la misma sintonía de poder generar las mejores condiciones, tanto económicas como también laborales y sociales, que impulsan a esta región hoy día a través de una actividad económica en particular”.

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, Marta Oyarzo, valoró especialmente que la discusión se esté desarrollando desde los territorios y con participación directa de los trabajadores, destacando la importancia de que esta mirada de largo plazo permita proyectar una industria que considere tanto a sus trabajadores como a las comunidades donde se desarrolla.

Desde SalmonChile, el gerente general, Tomás Monge, valoró la convocatoria alcanzada en Quellón y destacó que “estar acá con la cantidad de subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, trabajadores y gremios, conversando de manera abierta y transparente en materia de seguridad y capacitación, y cómo fortalecemos esta relación histórica que tenemos entre la industria del salmón y nuestros propios trabajadores, es un lujo y un tema que hay que cuidar”.

La sesión permitió así avanzar en una agenda que busca abordar desafíos concretos vinculados con salud ocupacional, enfermedades profesionales, seguridad y capacitación laboral, entendiendo que el desarrollo futuro de la salmonicultura no puede separarse de las condiciones en que trabajan las miles de personas que forman parte de esta actividad.

Fuente: salmonchile.cl

mercadoblumar

MERCADO BLUMAR CELEBRA CUATRO AÑOS ACERCANDO EL SALMÓN REGIONAL A LAS FAMILIAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTO FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS ATAQUE A SU PAREJA EN PUERTO NATALES

Leer Más

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

segunda-comisaria-natales
nuestrospodcast
Dialogo Urbano 2 CChC (92)

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
SalmonChileQuellon

SALMONCHILE PARTICIPA EN ACUERDO TRANSVERSAL POR CONDICIONES LABORALES JUSTAS Y SEGURAS EN EL MARCO DEL PLAN SALMÓN 2050

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
tabsamagallanes

TABSA ASEGURA CONTINUIDAD DE SERVICIOS SUBSIDIADOS Y PROYECTA INVERSIONES PARA REFORZAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
cole profes logo

COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE MAGALLANES RECHAZA CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN CONTRA DOCENTES EN REDES SOCIALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.