SALMONICULTORES DE MAGALLANES PIDEN AL MOP MESAS DE DIÁLOGO POR AERÓDROMO DE NATALES

Pese a contar con flexibilidad logística para sus envíos, la industria salmonicultora respaldó a los gremios locales ante la propuesta de cierre “5x2” del terminal, advirtiendo un impacto transversal en el comercio, el turismo y la economía de la provincia.

La alerta se encendió con fuerza en la Provincia de Última Esperanza tras conocerse, el pasado lunes, la propuesta de diseño del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la conservación mayor de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales. El esquema de trabajo planteado inicialmente contempla un cierre bajo la modalidad “5x2”, cinco días consecutivos de faenas por sólo dos de apertura, lo que desató un rechazo transversal de gremios locales debido al severo impacto que esto significaría en plena temporada alta.

Aunque la provincia de Última Esperanza representa un polo estratégico para la acuicultura, concentrando el 52% de la producción de salmón de la Región de Magallanes, las vías de exportación aérea directa de la industria regional por ese terminal bordean las 500 toneladas anuales, una fracción menor frente a las 150 mil toneladas totales que produjo la zona el año pasado año 2025. Debido a esto, las empresas cuentan con la flexibilidad necesaria para mitigar el cierre mediante desvíos terrestres hacia el aeropuerto de Punta Arenas o salida por nodos internacionales como Ezeiza (Buenos Aires).

Sin embargo, desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes optaron por no restarse del conflicto y salir a respaldar decididamente el bloque regional de defensa productiva.

En conversación con Salmonexpert, la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas, explicó las razones de este apoyo institucional: “Como industria entendemos que el cierre parcial del aeropuerto de Puerto Natales afecta a toda la comunidad local, a nuestros socios estratégicos también y el turismo es uno de ellos. Lo mismo ocurre con el comercio a través de nuestros proveedores locales que verán afectada su actividad considerando que las obras se realizarán en plena temporada turística”.

Un impacto transversal

Nuevas concesiones

Francisca Rojas, en tanto, dijo a La Prensa Austral que “en Magallanes lo que más nos interesa es poder crecer, y para crecer no son las micro relocalizaciones. Es poder despejar la solicitud de espacio costero para pueblos originarios, que tiene hoy día congeladas más de 57 concesiones acuícolas, y, por otro lado, la falta de plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar. A nivel regional, el crecimiento no pasa por las micro relocalizaciones. Para crecer nosotros en Magallanes necesitamos nuevas concesiones”.

La líder gremial y ex seremi de Bienes Nacionales enfatizó que la problemática va mucho más allá del movimiento de pasajeros o de carga en sí, impactando de forma indirecta en el tejido socioeconómico de la provincia donde operan las plantas en proceso y centros de cultivo.

“El cierre del aeropuerto constituye un problema complejo a nivel local. No se reduce solo al transporte de personas, sino el impacto a nivel de imagen país frente a los operadores turísticos internacionales, las reservas que ya están tomadas para la próxima temporada, y la proyección de abastecimiento del comercio local en base a dichas reservas. La comunidad completa se ve afectada y eso por supuesto que nos preocupa como industria”, detalló Rojas.

Infraestructura con mirada de futuro

Pese al conflicto actual, desde el gremio salmonero ven con optimismo la necesidad de renovar y mejorar el aeródromo de Puerto Natales, siempre y cuando los trabajos se ejecuten bajo una planificación consensuada que no asfixie a los emprendedores locales ni ponga en riesgo la competitividad.

Al respecto, Francica Rojas proyectó que “desarrollar el mejoramiento de la pista requiere de mucha coordinación y logística por parte de los servicios públicos involucrados y la colaboración del mundo privado. Superando esta dificultad es posible proyectar el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria que nos permita optimizar los procesos logísticos logrando costos competitivos para nuestra industria y esto de la mano de un flujo de turismo que rompa la estacionalidad y aumente su presencia durante el invierno”.

Finalmente, desde la Asociación hicieron un llamado directo al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para abrir canales formales de conversación que eviten una afectación mayor a la economía regional.

“Como gremio estamos atentos a la propuesta final del MOP y la DGAC para la realización de las obras y nos ponemos a disposición para participar en las mesas de diálogo que se requieran. Creemos que es posible lograr un equilibrio y alcanzar un acuerdo beneficioso para todos quienes nos relacionamos con la ciudad de Puerto Natales”, concluyó la gerenta general de los salmonicultores magallánicos.

Fuente: salmonexpert.cl