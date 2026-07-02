CONSEJO DEL SALMÓN AFIRMA QUE MEDIDAS REGULATORIAS AUMENTARÍAN HASTA 8% EL EMPLEO DEL SECTOR

En un escenario donde la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según la última Encuesta Nacional de Empleo del INE, y donde la generación de puestos de trabajo continúa siendo una de las principales preocupaciones de las familias chilenas, las medidas orientadas a fortalecer la actividad productiva adquieren una relevancia estratégica para el desarrollo económico del país.

Un informe elaborado por el Consejo del Salmón identificó cuatro medidas regulatorias de alto impacto y fácil implementación que podrían habilitar un crecimiento productivo de entre 4% y 8% en la salmonicultura chilena, sin necesidad de nuevas concesiones y manteniendo los estándares ambientales vigentes.

De acuerdo con el análisis, la implementación de estas medidas permitiría generar entre 1.800 y 5.400 nuevos puestos de trabajo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, territorios donde la salmonicultura constituye una de las principales actividades económicas, fuentes de empleo formal y motores del encadenamiento productivo regional.

Entre las iniciativas analizadas destacan las micro relocalizaciones, una herramienta que podría optimizar el uso de las concesiones actuales, fortalecer la eficiencia operacional y contribuir a la creación de empleo formal en el sur austral.

Impacto en el empleo regional

Las cifras proyectadas representarían una mejora de hasta 8% en el empleo regional asociado a la salmonicultura, de acuerdo con distintos escenarios de crecimiento productivo considerados en el estudio.

La región de Los Lagos concentraría el mayor impacto, con una mejora estimada de hasta 7,2% sobre su base laboral vinculada a la actividad, equivalente a cerca de 3.200 nuevos puestos de trabajo. En tanto, la región de Magallanes podría registrar un aumento cercano al 7%.

Para el Consejo del Salmón, estas proyecciones reflejan la importancia de avanzar en medidas concretas que permitan dinamizar las economías regionales, especialmente en un contexto donde la creación de empleo continúa siendo una prioridad nacional.

“La conversación sobre crecimiento muchas veces parece lejana, pero detrás de cada punto adicional hay personas, familias y oportunidades para que ellas salgan adelante. Hoy el país enfrenta una tasa de desocupación de 9,4%, por lo que resulta especialmente relevante impulsar medidas que permitan dinamizar la economía y crear empleo formal desde las regiones. Estas estimaciones muestran que medidas de alto impacto y fácil implementación podrían contribuir a mejorar el empleo regional hasta en torno a un 8% en algunas zonas del sur austral, fortaleciendo economías locales que dependen del trabajo y del desarrollo productivo”, señaló la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.

Medidas para fortalecer la competitividad de la salmonicultura

Las proyecciones consideran un aumento de entre 4% y 8% en la producción salmonicultora, asociado a la implementación de cuatro medidas regulatorias identificadas por el Consejo del Salmón. Estas iniciativas buscan favorecer un mejor uso de las concesiones existentes, entregar mayor certeza para la operación y abrir nuevas oportunidades de crecimiento dentro del marco normativo vigente.

El informe plantea que este conjunto de medidas podría fortalecer la competitividad de la salmonicultura chilena, impulsar el empleo formal y profundizar el encadenamiento productivo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Además del impacto laboral directo, el análisis sostiene que una mayor actividad productiva beneficiaría a cientos de empresas proveedoras vinculadas a logística, transporte, servicios profesionales, manufactura y comercio, fortaleciendo el tejido económico del sur austral.

La líder gremial afirmó que el desafío consiste en aprovechar oportunidades que permitan compatibilizar crecimiento, sostenibilidad y desarrollo regional.

“La salmonicultura es hoy el segundo producto más exportado de Chile y una actividad estratégica para Los Lagos, Aysén y Magallanes. Cuando hablamos de competitividad, también hablamos de empleo formal, arraigo territorial y oportunidades para miles de familias que viven en el sur austral. Por eso es importante avanzar en medidas que permitan desplegar ese potencial de manera responsable y sostenible”, indicó la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.

Actualmente, las tres regiones donde se desarrolla la salmonicultura presentan algunas de las menores tasas de desempleo del país. Sin embargo, Los Lagos y Magallanes han registrado incrementos en el número de desocupados durante el último año, lo que refuerza la relevancia de impulsar medidas que contribuyan a dinamizar el mercado laboral y fortalecer el desarrollo regional.

Fotografía: Archivo Consejo del Salmón.

Fuente: aqua.cl