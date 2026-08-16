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16 de agosto de 2026

FOTÓGRAFO TIMOTHY DHALLEINE COMPARTE LA ESPERANZA DE VIDA DE DISTINTAS ESPECIES ANIMALES

​El fotógrafo publicó una comparación que muestra cuánto pueden vivir diferentes especies, desde la comadrejita patagónica hasta el cóndor andino y la ballena franca austral, destacando las diferencias en los ciclos de vida de los animales.

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El fotógrafo Timothy Dhalleine compartió una publicación en la que compara la esperanza de vida de distintas especies animales, utilizando como referencia valores promedio. La propuesta invita a observar de otra manera el paso del tiempo a partir de los ciclos de vida de animales presentes en los ecosistemas de la Patagonia.

Entre las especies mencionadas se encuentra la comadrejita patagónica, cuya vida puede extenderse por alrededor de dos años. En el otro extremo aparecen especies como el cóndor andino y la ballena franca austral, que pueden superar los 50 años de vida.

Dhalleine plantea que la percepción humana sobre el paso del tiempo puede cambiar al compararla con la de otras especies. En su reflexión, señala que la vida continúa desarrollándose independientemente de la percepción que las personas tengan del tiempo y que los seres humanos también forman parte del mundo animal.

El fotógrafo también aclara que las cifras corresponden a valores promedio y que existen variaciones entre individuos de una misma especie. Como ejemplo, menciona que se han registrado chincoles que alcanzaron los 10 años de vida. Las fuentes utilizadas para la información son Encyclopedia of Life y la University of Michigan.

https://www.instagram.com/p/DbthTE0Hbcq/?img_index=1&igsh=a3NxOGxmcHI3eHRo
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TIMOTHY DHALLEINE DESTACÓ EL PODER DE LA FOTOGRAFÍA PARA PROMOVER UN TURISMO RESPONSABLE EN MAGALLANES

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