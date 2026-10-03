CONAF CIERRA LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES POR CONDICIONES CLIMÁTICAS

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes resolvió cerrar temporalmente la Reserva Nacional Magallanes durante este sábado y domingo, debido a las condiciones climáticas y las dificultades de acceso registradas en el sector.

La medida también considera la Alerta Roja decretada por Senapred ante el aumento del nivel del río de las Minas y el riesgo de desborde asociado a esta situación.

El personal de guardaparques de la unidad continuará monitoreando las condiciones en el lugar. De acuerdo con Conaf, el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso, dependiendo de la evolución de la situación.

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