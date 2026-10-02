ESTE 1° DE OCTUBRE ABRIÓ AL PÚBLICO EL PARQUE NACIONAL PALI AIKE

Tras permanecer 5 meses cerrada al público por la temporada de invierno, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes abrió este 1° de octubre el Parque Nacional Pali Aike.

De esta forma, esta área silvestre protegida, ubicada a 196 kilómetros al noroeste de Punta Arenas, en la comuna de San Gregorio, estará abierta al público de martes a domingo desde las 8:30 a 19:00 horas, cerrando solo los días lunes por temas de mantención.

El Parque Nacional Pali Aike, cuyo nombre significa "lugar desolado" en la lengua utilizada por las etnias originarias, cuenta con una red de senderos de 18 kilómetros, los cuales se dividen en un sendero de carácter cultural de 600 metros conocido como Cueva de Pali Aike, así como sectores que conservan y evidencian su origen volcánico.

De esta forma, el acceso de público al Parque Nacional Pali Aike inicia el proceso de apertura de la temporada estival 2026-2027, que continuará con el Monumento Natural Los Pingüinos desde el 15 de octubre y la Reserva Nacional Laguna Parrillar desde el 16 de octubre, junto con la temporada de pesca deportiva que permite esa área protegida ubicada al sur de Punta Arenas.