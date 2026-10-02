FUNDACIÓN TERAIKE CELEBRÓ 10 AÑOS CON UN CONCURRIDO EVENTO EN EL QUE RECONOCIÓ A EDUCADORA DE PÁRVULOS DE PUNTA ARENAS CON EL INÉDITO PREMIO "EDUCADORES QUE INSPIRAN"

Con un llamado a fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector privado y público para seguir impulsando el desarrollo de la región de Magallanes a través de la educación, Fundación Teraike celebró su décimo aniversario. La actividad, que se realizó en el Centro Cultural de Punta Arenas contó con la presencia de las más altas autoridades de la zona, entre ellas el Seremi de Educación, José Raúl Alvarado; el Seremi de Cultura, Rodrigo Bravo; la alcaldesa subrogante de Punta Arenas Elena Blackwood; el director (s) del SLEP, Jorge Valdés; y el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Juan Soto.

La organización sin fines de lucro, creada por la familia Palma Matetic, a través de su rol articulador ha gestionado la implementación de programas educacionales de calidad relacionados con la formación de docentes y equipos directivos. También impulsa la promoción de la lectura, a través de iniciativas como el emblemático concurso de escritura e ilustración "Jóvenes talentos de Magallanes", en el que han participado más de 9.000 estudiantes; talleres de mediación lectora y tutorías en rezago lector, entre otras acciones que apoyan el compromiso lector de la red Por un Chile que Lee, de la que forma parte.

Gracias al trabajo en alianza que ha llevado a cabo durante una década con más de 30 empresas y organizaciones del ámbito público y privado, la fundación ha aportado de diversas maneras a casi 70 establecimientos educacionales de Magallanes y a más de 800 docentes, beneficiando a 11.600 personas.

"La fundación surge hace 10 años como un compromiso familiar de devolver a Magallanes lo que recibieron mis antepasados cuando esta región los acogió. Fue una solicitud explícita de mi padre y al pensar en cómo hacerlo decidimos que la educación era el camino para generar cambios profundos que promuevan el desarrollo de la región. Por eso, nuestra razón de existir son los niños, niñas y jóvenes de Magallanes", afirmó María Teresita Matetic Riestra, presidenta del directorio y creadora de la fundación.

Por su parte, Arturo Palma Matetic, director de Fundación Teraike, sostuvo que "la familia Palma Matetic renueva hoy su compromiso con Magallanes. Queremos hacer una invitación muy sencilla: sigamos construyendo juntos. Queremos que más empresas se sumen; que más fundaciones expertas conozcan la región y desarrollen aquí sus programas y que el mundo público, privado, académico y la sociedad civil encuentren en la fundación un socio dispuesto a articular, facilitar y ejecutar".

Panel de conversación y momento musical

La jornada tuvo un emotivo momento con la entrega del premio "Educadores que inspiran", creado en el marco del aniversario para visibilizar a aquellos docentes magallánicos que a través de prácticas innovadoras fortalecen confianzas e impulsan aprendizajes, transformando la sala de clases y las vidas de los estudiantes. Esta iniciativa se materializó gracias a la colaboración de Global Teacher Prize Chile, concurso internacional organizado por Elige Educar.

Los finalistas fueron Alan Maldonado Márquez, profesor de ciencias de la jornada vespertina y diurna del liceo Sara Braun; Joshua Obilinovic Martinic, profesor de música de la escuela Hernando de Magallanes y Marta Vega Panin, educadora de párvulos de la Escuela Padre Alberto Hurtado. Esta última se convirtió en la ganadora de esta versión del concurso que recibió 188 nominaciones a 122 educadores de la región.

"Es un orgullo para la educación inicial y es muy importante también para nuestra escuela que se demuestre todo lo que hacemos, lo que también el equipo apoya, así que estoy muy contenta por este premio", aseguró Marta Vega, quien destacó que "hay muchas más educadoras que, incluso, pueden ser mejores que yo. La importancia es poder demostrar y mostrar que en la educación inicial se pueden lograr muchas cosas".

Un jurado integrado por Marlene Alvarado, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes; Karina Toledo, directora regional de ONG Canales; María Paz Medeiros, directora de Programas para trayectoria docente de Elige Educar; Rosario Bruna, directora ejecutiva de Fundación Ya; y María José de Aretxabala, directora de Fundación Teraike; fue el encargado de definir al vencedor.

Los finalistas recibieron un tablet entregado por Gasco Magallanes, estadía o cenas entregadas por Hoteles Australis, un reconocimiento en dinero y premios sorpresa. Los tres coincidieron en que este premio no es solo para ellos, sino que también para sus equipos y comunidades educativas y en la importancia de seguir reconociendo a tantos educadores que están marcando la diferencia en la región.

La triunfadora del concurso, junto a los otros dos finalistas: Joshua Obilinovic y Alan Maldonado, participaron en un panel de conversación que fue moderado por la asesora de Fundación Teraike y directora ejecutiva de Elige Educar, Verónica Cabezas. La ceremonia fue amenizada musicalmente por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, que es parte de la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).