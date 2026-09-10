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10 de septiembre de 2026

ALAN MALDONADO, FINALISTA DEL PREMIO EDUCADORES QUE INSPIRAN, Y SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN ANTÁRTICA Y EL SERVICIO A LA COMUNIDAD

Desde Fundación Antártica21 celebramos con orgullo el reconocimiento a Alan Maldonado, profesor de Ciencias del Liceo Sara Braun de Punta Arenas, quien ha sido seleccionado como finalista del Premio Educadores que Inspiran 2026, impulsado por Fundación Teraike en colaboración con Global Teacher Prize Chile.

Alan Maldonado 03

​Este reconocimiento pone en valor una trayectoria marcada por la vocación, la innovación y el servicio a la comunidad —desempeñándose también como bombero voluntario—, demostrando una manera integral de entender la educación como una herramienta para conectar a los estudiantes con su territorio y con los grandes desafíos que enfrenta nuestro planeta.

A lo largo de su carrera, Alan ha participado activamente en diversos proyectos educativos locales. Entre ellos destaca su labor en el proyecto LabAP de la Universidad de Magallanes (UMAG), un Laboratorio de Aprendizaje colaborativo y multidisciplinario donde docentes y académicos diseñan y desarrollan materiales y experiencias pedagógicas innovadoras, profundamente arraigadas en la realidad e identidad de la Región de Magallanes.

En este mismo camino, Alan ha cumplido un rol clave como colaborador de Antarkit, iniciativa que busca acercar la Antártica a las comunidades educativas y despertar en niños, niñas y jóvenes el interés por este territorio único, su ciencia y su importancia para el futuro.

Su participación en iniciativas como LabAP y Antarkit representa precisamente uno de los principios que inspiran el trabajo de Fundación Antártica21: la educación contextualizada e innovadora es una de las vías más poderosas para construir una sociedad que conozca, valore y proteja la Antártica.

A través de su trabajo en el aula y su compromiso constante con la región, Alan contribuye a transformar la Antártica en un espacio cercano y significativo para sus estudiantes, conectando los contenidos científicos con preguntas, experiencias y desafíos reales. Su labor demuestra que la educación antártica no consiste solamente en transmitir conocimientos sobre un territorio lejano, sino también en generar curiosidad, pensamiento crítico y conciencia sobre nuestro vínculo con él.

Desde Fundación Antártica21 queremos felicitar a Alan por este importante reconocimiento y agradecer su incansable compromiso con la comunidad, la educación y la difusión del conocimiento antártico.

Su trayectoria nos recuerda que inspirar también es abrir nuevas preguntas, despertar vocaciones y ayudar a las nuevas generaciones a mirar la Antártica como parte de su presente y de su futuro.

¡Felicitaciones, Alan, por ser finalista del Premio Educadores que Inspiran 2026 y por contribuir, desde el aula y el servicio, a construir una sociedad con mayor conciencia y compromiso con nuestro territorio!

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