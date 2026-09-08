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8 de septiembre de 2026

EMPRESAS DEL CONSEJO DEL SALMÓN APORTAN $74 MIL MILLONES AL ESTADO

Las seis compañías socias registraron durante 2025 impuestos, concesiones y pagos a proveedores por $3,2 billones, según el Sexto Reporte de Impacto Sostenible del gremio.

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Las seis empresas socias del Consejo del Salmón —AquaChile, Australis Seafoods, Cermaq, Mowi, Salmones Aysén y Ventisqueros— aportaron durante 2025 más de $74.000 millones en impuestos directos, concesiones acuícolas y permisos no territoriales, además de movilizar $3,2 billones en pagos a proveedores nacionales. Estas cifras forman parte del Sexto Reporte de Impacto Sostenible (RIS) del gremio de productores, presentado el 4 de septiembre en Santiago.

El documento, elaborado bajo la metodología Sustenta+, reúne más de 140 indicadores para medir el desempeño económico, social y ambiental de la salmonicultura chilena. Durante el período medido, las empresas socias mantuvieron 9.843 contratos con proveedores nacionales, de los cuales el 54% corresponde a pequeñas y medianas empresas, reflejando el efecto multiplicador de la industria en servicios profesionales, logística, alimentación y transporte.

Arraigo territorial y transición energética

En materia social, el 88,5% de los trabajadores reside y labora en la misma región donde operan las empresas, alcanzando en algunos territorios el 98%. Desde la perspectiva ambiental, el reporte muestra que el 57% de la matriz energética proviene de fuentes renovables, mientras que el 100% de las empresas socias miden y reportan sus emisiones de Alcance 1 y 2. En economía circular, el 93% de los residuos totales son valorizados, con un 90% de valorización de biomasa y residuos orgánicos.

Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, señaló: "Una actividad estratégica para Chile debe ser capaz de observarse con rigor, compartir información y convertir esa información en mejores decisiones. Cuando nos medimos, avanzamos; avanzan nuestros territorios, avanzan las regiones del sur y avanza también Chile".

Iniciativas concretas en territorio

El reporte destaca seis casos que materializan compromisos de sostenibilidad. AquaChile inauguró en Puerto Natales la iniciativa Casa Abierta, que ya ha recibido más de 2.500 visitantes. Australis Seafoods desarrolla en Aysén vinculación con educación técnico-profesional mediante talleres y visitas. Cermaq trabaja desde 2021 con pescadores artesanales en cultivo de macroalgas, acumulando 13 experiencias.

Mowi impulsa, con apoyo de Corfo, un programa para fortalecer empresas proveedoras, alcanzando a más de 240 compañías. Salmones Aysén desarrolla ReDiseña, iniciativa que reutiliza ropa de trabajo en productos elaborados por emprendedoras de Panitao Alto. Ventisqueros incorporó en Quemchi el centro E-Site, que opera con electricidad 100% renovable, reduciendo dependencia del diésel.

Seguel agregó: "Las cifras nos permiten dimensionar el impacto, pero también nos muestran dónde tenemos que seguir avanzando. Medir, transparentar y comparar es parte de cómo una industria puede elevar sus estándares y contribuir de manera concreta al desarrollo de las regiones donde está presente".

Fuente: diarioacuicola.cl 

claudioandrade

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