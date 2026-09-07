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7 de septiembre de 2026

PUNTA ARENAS ALISTA UNA SEMANA DE FIESTA: EL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE CELEBRA 70 AÑOS CON CUECA, DESFILE Y ACTO ECUMÉNICO

Cueca en las calles, un desfile con las fuerzas vivas de la ciudad y un acto ecuménico marcarán septiembre en uno de los barrios más queridos de Punta Arenas. Con una conferencia de prensa se dio inicio este lunes a las actividades conmemorativas por los 70 años del Barrio 18 de Septiembre, un sector que durante siete décadas ha construido su identidad a partir del esfuerzo, la organización vecinal y el sentido de comunidad.

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​La actividad fue organizada por la Junta de Vecinos N°22 y contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas; el seremi de Minería, Óscar Basualdo; un representante del Gobierno Regional; concejales de la Municipalidad de Punta Arenas; la directora regional de FOSIS Magallanes, María Teresa Castañón Silva, además de dirigentes y vecinos del sector.

 
La presidenta del Comité Pro Adelanto del Barrio 18 de Septiembre y dirigenta de la Junta de Vecinos N°22, Luisa Quezada, destacó el significado de esta fecha e invitó a toda la comunidad a sumarse a las celebraciones.

 
"Para nosotros estos 70 años significan todo. Ha sido una lucha de muchos años y da mucha alegría ver cómo ha crecido nuestro barrio. Queremos que todos se sumen, que no existan divisiones y que podamos celebrar juntos. Tenemos muchas actividades preparadas, como el Cuecazo del Barrio 18, el acto ecuménico y nuestro tradicional desfile, donde participan las distintas fuerzas vivas. Invitamos a todos los vecinos a encontrarnos y celebrar esta historia que nos pertenece a todos", señaló.

 
En este contexto, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró el trabajo de los dirigentes y vecinos que han impulsado esta conmemoración, y recordó su vínculo con el proceso de organización desde sus primeras etapas.

 
"Es muy significativo estar junto a los vecinos en estos 70 años y haber sido parte de este proceso desde el inicio. Siete décadas hablan de generaciones que han construido comunidad y que han trabajado por hacer crecer este barrio. Como Gobierno queremos seguir fortaleciendo el vínculo con las organizaciones sociales y respaldando sus iniciativas. Esta celebración es, sobre todo, un reconocimiento a quienes han construido la historia del Barrio 18 de Septiembre", afirmó.
Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, destacó la importancia del barrio para la conectividad y el transporte público de la ciudad.

 
"El Barrio 18 de Septiembre es un sector grande, emblemático y con mucha historia, por eso es importante mantener una comunicación permanente con sus dirigentes. Actualmente, cuatro de las nueve líneas de transporte público mayor tienen recorrido por este sector, además de los servicios de transporte colectivo. Su importancia para la ciudad también se refleja en la necesidad de seguir trabajando junto a sus vecinos", indicó.

 
Entre las actividades programadas destacan el Cuecazo del Barrio 18, el 13 de septiembre; el desfile aniversario, el 27 de septiembre; y el acto ecuménico, el 28 de septiembre, además de otras iniciativas que la organización dará a conocer en los próximos meses.

 
Con esta agenda, los 70 años del Barrio 18 de Septiembre buscan convocar a vecinos, organizaciones, instituciones y autoridades a reencontrarse en torno a la historia y la identidad de uno de los sectores más tradicionales de Punta Arenas.

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