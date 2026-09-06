SAN GREGORIO REUNIÓ A EQUIPOS DE TRES COMUNAS EN CAMPEONATO DE BABY FÚTBOL

Una jornada deportiva se desarrolló en la comuna de San Gregorio con la realización de un Campeonato de Baby Fútbol Damas y Varones, organizado por la Ilustre Municipalidad de San Gregorio. La competencia reunió a equipos provenientes de San Gregorio, Punta Arenas y Primavera.

En la categoría Varones, el primer lugar fue para Los Kimbas, representante de Punta Arenas, mientras que La Villa FC, de San Gregorio, obtuvo el segundo puesto. El tercer lugar fue para Carabineros, también de la comuna anfitriona. El reconocimiento Fair Play quedó en manos de Real Primavera, de la comuna de Primavera, mientras que la distinción a la valla menos batida fue para David García, arquero de Los Kimbas, reconocimiento que compartió con el equipo de La Villa FC.

En la categoría Damas, el primer lugar fue para Kaos United, de Punta Arenas, seguido por Sapukay, también de la capital regional. El tercer lugar fue compartido por Queens FC, de Punta Arenas, y Las Sin Filtro, de San Gregorio. En esta categoría, el premio Fair Play fue para Las Sin Filtro, mientras que Stephanie Oyarzún, arquera de Kaos United, recibió la distinción a la valla menos batida.

Los distintos encuentros contaron con el arbitraje de Carolina Nancucheo Cisternas y Yorbi Quiroz, integrantes de la Agrupación Magallánica de Árbitros Federados. La actividad buscó promover la práctica deportiva y generar un espacio de recreación y participación entre vecinas y vecinos de distintas comunas de la región.

Desde la Municipalidad de San Gregorio destacaron la participación de los equipos y señalaron que este tipo de actividades permite generar espacios de encuentro entre las comunidades, además de fomentar la actividad física y la convivencia a través del baby fútbol.

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