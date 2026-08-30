SAN GREGORIO REALIZÓ LA QUINTA VERSIÓN DEL SEMINARIO “SAN GREGORIO COMO DESTINO TURÍSTICO”

Con una amplia participación se desarrolló la quinta versión del seminario “San Gregorio como Destino Turístico”, iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Gregorio para abordar distintas materias relacionadas con el desarrollo turístico de la comuna y su patrimonio.

Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas con la historia, naturaleza, paisajes, identidad cultural y rural de San Gregorio. El encuentro también permitió compartir experiencias entre autoridades, representantes del sector turístico, instituciones educativas, organizaciones y otros actores vinculados a esta actividad en la Región de Magallanes.

La alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, destacó la importancia de mantener este tipo de instancias y valoró la participación de operadores turísticos, estudiantes y expositores. En tanto, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, presentó experiencias de su comuna relacionadas con planificación, regulación y profesionalización de la actividad turística.

Entre los contenidos expuestos estuvo la experiencia de Torres del Paine en materia de ordenanzas y mesas de trabajo, incluyendo un protocolo para el avistamiento de puma. La instancia permitió compartir estas experiencias con representantes de San Gregorio, considerando las características propias de cada territorio.

El seminario también contó con la participación de estudiantes de las áreas de gastronomía y turismo del Liceo Politécnico. Desde el establecimiento destacaron la posibilidad de conocer experiencias de distintas zonas de la región y las oportunidades de desarrollo profesional vinculadas al turismo y la gastronomía.

La actividad finalizó relevando la importancia del patrimonio, los paisajes, la naturaleza, la cultura, la identidad rural y los emprendimientos locales como elementos que forman parte del desarrollo turístico de San Gregorio, junto con la necesidad de continuar generando espacios de colaboración entre el municipio, instituciones, establecimientos educacionales, operadores y la comunidad.

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