ALEJANDRO FERRER FERNÁNDEZ RECUERDA SU MAGALLANES DESDE CHICAGO Y LLAMA A LAS NUEVAS GENERACIONES A PRESERVAR LA MEMORIA

El académico y magallánico Alejandro Ferrer Fernández, residente en la ciudad estadounidense de Chicago, conversó esta mañana con Polar Comunicaciones, en el programa Buenos Días Región, instancia en la que repasó parte de su historia personal, su vínculo permanente con Punta Arenas y Puerto Natales, su experiencia como exiliado durante la dictadura militar y la forma en que, a través de la literatura y la pintura, ha mantenido viva su conexión con la Patagonia.

Ferrer, quien está próximo a cumplir 81 años, relató que pese a llevar décadas viviendo en Estados Unidos nunca ha dejado de sentirse profundamente ligado a su tierra de origen.

“Yo vivo todo el día pensando en mi pueblo en Punta Arenas, yo nací en Punta Arenas, pero me crié también en Puerto Natales. O sea, yo soy magallánico por todos lados. Soy puntarenense, natalino”, afirmó durante la conversación.

El entrevistado explicó que mantiene un contacto permanente con Magallanes, siguiendo las noticias y acontecimientos de la región y conservando vínculos con personas que forman parte de su historia. En ese contexto, aprovechó la entrevista para enviar saludos a antiguos amigos y destacar especialmente el cariño que mantiene por la zona austral.

“Yo estoy encantado de este contacto que hemos tenido con Radio Polar. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para darle un saludo a René Venegas, mi querido amigo de tantos años que tengo entendido es el propietario de la radio y también a Miguel Palma”, señaló.

Su relación con Magallanes también se expresa mediante la creación artística. Ferrer ha desarrollado durante años una producción vinculada a la escritura, la pintura y la recuperación de historias y recuerdos. Entre sus publicaciones mencionó “Cuentos de la Patagonia” y “Hasta ahí lo dejo: textos para combatir la nostalgia”, trabajos que, según explicó, nacieron en buena medida de sus recuerdos de la región.

Respecto de sus primeros trabajos literarios, recordó que fueron sus propios profesores quienes lo alentaron a publicar sus cuentos relacionados con la Patagonia.

“Ese fue un cuento que los profesores míos de literatura encontraron que podía publicarlos y lo publicamos. Lo hacemos sin necesidad de ganar dinero por nuestro libro, solamente cubrir los gastos”, explicó.

La nostalgia por Magallanes, aseguró, se ha transformado en una fuente constante de inspiración. A sus 80 años, Ferrer continúa escribiendo y pintando como una manera de mantenerse activo y conectado con aquello que considera parte fundamental de su identidad.

“Tengo que hacer algo en mi vida, también pinto. (...) Escribo. Tengo que hacer algo en mi vida, también pinto, aquí, por ejemplo, estoy en el sótano de mi casa”, comentó durante la entrevista, mostrando parte del espacio que utiliza en Chicago para desarrollar sus trabajos artísticos.

En ese lugar conserva pinturas, cuadros y fotografías familiares, además de obras realizadas por él mismo. Durante la conversación mostró algunos de sus trabajos y explicó que también ha dedicado parte de su producción pictórica a personajes históricos y figuras latinoamericanas.

“Así que estoy ocupado, eso es lo más importante porque si no uno se va, yo ya estoy viejo, o sea, entonces para no morirme y no volverme loco aquí en el sótano, mirando fútbol todo el día”, expresó entre risas.

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El recuerdo de Magallanes y las nuevas generaciones



Uno de los aspectos centrales de la conversación fue la relación entre memoria, identidad y las nuevas generaciones. Ferrer destacó que sus propios nietos han tenido la posibilidad de conocer Chile y, particularmente, Puerto Natales, experiencia que les permitió acercarse a una parte de la historia familiar que permanece fuertemente ligada a Magallanes.

“Mis nietos han estado en Puerto Natales y están enamorados. No conocieron Punta Arenas porque ahora, como a veces hay vuelos directos de Santiago a Puerto Natales y cosa que no existía en mis tiempos, no siempre era a través de Punta Arena, pero sí tengo un montón, les encantó y ahora quieren volver”, contó.

El vínculo también se ha transmitido a través del idioma. Ferrer explicó que cuatro de sus seis nietos hablan español, situación que considera especialmente significativa para mantener la conexión con Chile y con la cultura de sus antepasados.

“De los seis nietos, cuatro hablan español y en inglés es impresionante"

Para Ferrer, preservar la memoria resulta especialmente relevante considerando los cambios que ha experimentado el mundo y la distancia que separa a las nuevas generaciones de acontecimientos históricos que marcaron a Chile.

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Una historia marcada por el exilio



Durante la entrevista, el magallánico también recordó las circunstancias que lo llevaron a abandonar Chile durante la dictadura militar. Según relató, su salida del país estuvo directamente relacionada con la persecución política de aquellos años y posteriormente pasó por Chiloé antes de establecerse en Estados Unidos.

“La forma en que yo llegué a este país fue muy dramática para mí. Fue una situación cuando fue la dictadura militar, hace cuánto, 50, 60 años atrás, ¿no? El tiempo de Pinochet. Entonces fui prácticamente obligado a irme del país”, recordó.

Ferrer relató que intentó inicialmente dirigirse a Europa, debido también a sus vínculos familiares con ese continente, pero finalmente terminó desarrollando su vida en Estados Unidos. Allí debió enfrentar además el desafío de aprender inglés y continuar su formación académica.

“El problema era que yo hablaba solamente español. Así que estuve en una Universidad enseñando literatura en una escuela bilingüe que enseñaba en inglés y en español”, explicó.

Su trayectoria incluyó estudios de posgrado y una carrera vinculada a la educación y la literatura. Con el paso del tiempo, logró desenvolverse completamente en inglés, aunque reconoció que se trató de un proceso largo.

“Yo ahora estoy mirando la televisión y yo escucho las noticias en inglés y la entiendo y estoy totalmente. Ya ni pienso, ya ni traduzco”, relató.



La memoria histórica como preocupación



Otro de los temas abordados fue la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la historia reciente de Chile y mantengan presente la necesidad de que hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse.

Ferrer vinculó esta reflexión con el escenario político actual y manifestó preocupación por el avance de sectores que considera de extrema derecha, tanto en Chile como en otros países.

En ese sentido, afirmó que los cambios políticos que se están produciendo a nivel internacional podrían marcar una nueva etapa durante los próximos años y sostuvo que observa una tendencia hacia posiciones que otorguen mayor importancia a las políticas sociales.

“Lo social es importante, lo social, o sea que la gente humilde tenga trabajo, que los precios no estén por las nubes, que sean el negocio. Tú sabes de todo ese tipo de cosas”, manifestó.

Más allá de sus opiniones políticas, el escritor puso énfasis en la necesidad de observar los procesos históricos y comprender los cambios que experimentan las sociedades.



Una mirada esperanzadora para Magallanes



Al ser consultado por cómo imagina el futuro de la región, Ferrer fue enfático en destacar las posibilidades de desarrollo que observa para Magallanes.

“Magallanes es una de las provincias más ricas de Chile. O sea, ahí tenemos todo y con poca gente todavía, es poca gente en comparación con Santiago, que todo se concentra en Santiago”, sostuvo.

Desde su perspectiva, la región posee condiciones que podrían permitirle alcanzar un importante crecimiento en los próximos años.

“Magallanes tiene el futuro esplendoroso, la gente noble en general”, afirmó.

El magallánico también puso especial atención en Tierra del Fuego y en el potencial que, a su juicio, posee el territorio austral. Su mirada sobre la región está fuertemente atravesada por la historia y por los cambios territoriales que ha experimentado el extremo sur de Chile.



Historias que busca seguir compartiendo



Hacia el final de la entrevista, Ferrer adelantó que continuará enviando a Polar Comunicaciones distintos contenidos que ha preparado durante los últimos años, entre ellos relatos relacionados con la historia, el deporte, personajes y acontecimientos de Chile y Magallanes.

Entre los trabajos que mencionó se encuentra uno titulado “La infausta tarde en que humillamos al Colo Colo”, además de contenidos relacionados con los pueblos originarios, escritores magallánicos y episodios históricos.

También destacó la figura del escritor natalino Hugo Vera Miranda, a quien calificó como un autor de gran valor y cuyo trabajo, según Ferrer, merece mayor reconocimiento.

“En Puerto Natales está el mejor escritor de Chile, pero por años. Se llama Hugo Vera Miranda, gran amigo mío”, afirmó.

De esta manera, la conversación permitió conocer parte de la historia de un magallánico que, pese a vivir a miles de kilómetros de su tierra natal, continúa construyendo puentes con la región a través de sus recuerdos, escritos y obras pictóricas.

Su producción seguirá siendo compartida a través de Polar Comunicaciones, mediante cápsulas y contenidos que Ferrer ha preparado desde Chicago y que tienen como eje común la historia, la cultura, los personajes y las experiencias que mantienen vigente su relación con Magallanes.

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