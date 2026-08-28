CONDUCTORES DEL SAMU CONMEMORAN SU DÍA RELEVANDO COMPROMISO Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

En el marco del Día del Conductor de Vehículos Asistenciales, esta mañana el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones conversó con Juan Carlos Barrientos y Héctor Muñoz, conductores sanitarios del SAMU Punta Arenas, quienes compartieron parte de su experiencia en el servicio y analizaron los principales desafíos que enfrentan diariamente al trasladarse hacia distintas emergencias.

Ambos trabajadores destacaron la evolución que ha experimentado el SAMU durante los últimos años, tanto en materia de equipamiento como en tecnología y seguridad de los vehículos. Muñoz, quien lleva 22 años desempeñándose en la institución, explicó que el servicio ha experimentado un proceso de crecimiento progresivo.

“Los años han sido de menos a más. Siempre partimos de muy pequeños con cosas muy pequeñas y ahora hemos avanzado a medida que va avanzando la tecnología igual”, señaló.

En tanto, Barrientos, quien lleva ocho años en la institución, puso énfasis en la transformación de las ambulancias, especialmente con la incorporación de vehículos automáticos y nuevos sistemas destinados a mejorar las condiciones de seguridad durante los desplazamientos.

“Los cambios tecnológicos han ido evolucionando, ya no son la misma ambulancia que teníamos así hace mucho tiempo. O sea, son más modernas. Es demasiada la tecnología con respecto a la conducción de los vehículos modernos, la mayoría son vehículos automáticos”, explicó.



Dificultades para llegar a las emergencias



Uno de los principales puntos abordados durante la conversación fue la dificultad que, en determinadas ocasiones, encuentran las ambulancias para desplazarse por la ciudad, especialmente cuando deben ingresar a pasajes estrechos o sectores donde los vehículos particulares obstaculizan el paso.

Barrientos explicó que esta situación puede adquirir especial relevancia cuando se trata de procedimientos críticos, donde cada minuto puede ser determinante.

“Siempre nos encontramos con esa problemática, ya cuando llegamos de repente a un sector la gente no te da el paso, sabemos que la ley es una sola. El semáforo es rojo para todos ya la ley, así lo dice y está establecido, pero hay situaciones en las cuales tú no sabes en qué situación va un paciente dentro de ese vehículo de emergencia”, sostuvo.

El conductor sanitario agregó que el problema también se presenta en poblaciones y pasajes de dimensiones reducidas, donde una ambulancia puede incluso verse obligada a detenerse para permitir que el equipo sanitario pueda continuar a pie hasta el lugar del procedimiento.

“Nosotros hemos estado en situaciones en las cuales hemos tenido que dejar la ambulancia en la mitad de un pasaje para poder acceder al pasaje subsiguiente en situaciones de repente críticas, ya pueden ser pacientes adultos, pacientes pediátricos, ya personas con movilidad reducida y nos entorpece mucho”, relató.

A juicio de los trabajadores, se trata no solamente de una situación vinculada a la infraestructura urbana, sino también a la necesidad de fortalecer una cultura de respeto hacia los vehículos de emergencia.



“Esa ambulancia va a una emergencia”



Durante la entrevista también se hizo un llamado a los conductores a facilitar el desplazamiento de las ambulancias cuando circulen con sus sistemas de emergencia activados.

Barrientos explicó que no siempre es posible conocer desde el exterior la gravedad de la situación que enfrenta el equipo, por lo que resulta fundamental asumir que el vehículo se encuentra respondiendo a un procedimiento.

“Hay que tener un poco de conciencia y pensar de que esa ambulancia va a una emergencia. Ya, y tú de repente vas en un vehículo, no sabes si esa ambulancia va o no va a tu domicilio”, manifestó.

En ese sentido, destacó la importancia de que los automovilistas se movilicen hacia un costado de la vía cuando corresponda y eviten bloquear el paso.

Asimismo, aclaró que las ambulancias pueden desplazarse en situaciones en las que no necesariamente mantienen activada la sirena, especialmente cuando trasladan a un paciente de regreso a un centro asistencial.

“Siempre un vehículo de emergencia va o sea una emergencia o regreso a una emergencia. Nosotros no andamos así como dando vueltas o rodando por la ciudad. Si veo una ambulancia en la calle es que va en un procedimiento médico”, enfatizó.



“Nos tienen que dejar trabajar”



Otro de los aspectos mencionados durante la conversación fueron las situaciones de tensión que pueden producirse cuando los equipos del SAMU llegan a un procedimiento. Los conductores señalaron que las agresiones verbales, los gritos o incluso las agresiones físicas no contribuyen al desarrollo adecuado de la atención.

“Tenemos que tener este claro que nos tienen que dejar trabajar al personal, porque si están encima, no, no han en vez de lanzar vamos a ir retrocediendo en la ayuda”, expresó Muñoz.

Los trabajadores también hicieron un llamado a respetar la labor de los equipos sanitarios una vez que se encuentran en el lugar de la emergencia, permitiendo que puedan evaluar y atender al paciente de manera segura.

Barrientos explicó que, ante determinados procedimientos, una de las primeras prioridades consiste precisamente en asegurar la escena antes de iniciar la atención.

Una flota con mayor tecnología y seguridad



Los conductores también valoraron las características de las ambulancias que actualmente integran la flota del SAMU Punta Arenas. Según explicaron, durante los turnos se dispone de cuatro móviles: tres avanzados y uno básico.

Las ambulancias cuentan con equipamiento sanitario destinado a responder a distintos tipos de emergencias, mientras que los vehículos más modernos han incorporado sistemas que buscan mejorar las condiciones de seguridad durante la conducción.

“Lo bueno de estos vehículos nuevos es el tema de la seguridad que tienen como equipo, ya tiene mejores cabinas. El personal sanitario que va en la cabina sanitaria tiene su sistema de seguridad, sus cinturones de tres puntas”, detalló Barrientos.

A ello se suman sistemas de sensores de retroceso y cámaras, elementos que, según explicó, han permitido contar con vehículos más adaptados a las necesidades del trabajo cotidiano.

Respecto de la evolución de las motorizaciones, Muñoz reconoció que mantiene una preferencia personal por los vehículos mecánicos, pese a que la modernización ha llevado a una creciente incorporación de automáticas.

“Partimos con muchos vehículos mecánicos, después empezaron a incorporarse los vehículos automáticos. Que es una opinión muy personal, yo prefiero el mecánico”, comentó.



La importancia de entregar información precisa al llamar al 131



Otro de los llamados realizados durante la conversación estuvo relacionado con el uso adecuado del número 131 y la información que debe proporcionar una persona al solicitar una ambulancia.

Los conductores explicaron que, en medio de una emergencia, es comprensible que quien realiza la llamada se encuentre nervioso o alterado. Sin embargo, entregar la mayor cantidad posible de antecedentes puede facilitar el trabajo del centro regulador y preparar al equipo que se dirige al procedimiento.

“La persona que está llamando está pasando por una situación de una emergencia, la cual igual está ofuscada. Se altera, se pone nervioso y lo posible es llegar la mayor información”, explicó Barrientos.

En particular, destacó la relevancia de entregar correctamente la dirección y, cuando sea necesario, referencias que permitan ubicar rápidamente el lugar.

“Sobre todo lo más importante del tema clínico, es entregar la dirección más o menos clara, o bien el lugar donde está”, señaló.

El conductor agregó que incluso referencias como iglesias, establecimientos u otros puntos reconocibles pueden ser de utilidad cuando la persona no conoce con exactitud la dirección.

“Cualquier punto de referencia que puedan llegar al centro regulador, eso es importante para nosotros”, enfatizó.



Una jornada para reconocer la labor de los conductores sanitarios



Al finalizar la entrevista, ambos conductores aprovecharon la instancia para saludar a sus compañeros y al personal que se encontraba cumpliendo funciones durante la jornada.

Muñoz, por su parte, destacó que el trabajo de los conductores sanitarios forma parte de un equipo que debe responder durante todo el año a las distintas emergencias de la comuna, mientras que Barrientos envió un saludo a sus compañeros que se encontraban de turno.

La conversación permitió relevar así una labor que se desarrolla diariamente detrás de cada emergencia, donde la conducción segura y oportuna constituye un componente fundamental para que los equipos clínicos puedan llegar hasta los pacientes.

En ese contexto, desde el SAMU Punta Arenas se reforzó la importancia de que la comunidad conozca el funcionamiento del sistema, haga un uso responsable del 131, facilite el paso de las ambulancias y, una vez que los equipos llegan al lugar, les permita desarrollar su trabajo con seguridad y sin interferencias.

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