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27 de agosto de 2026

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO DE TIMAUKEL PARTICIPARON DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PAR EXPLORA MAGALLANES

Las primeras dos actividades, estuvieron enmarcadas en el instrumento Investigación e Innovación Escolar.

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Visita al” Museo Fernando Cordero Rusque” en Porvenir, segundo núcleo de transferencia metodológica y el taller Memoria: Piedra y huesos: Magallanes prehistórico” fueron las actividades efectuadas por el PAR Explora Magallanes - del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes - a los y las estudiantes de la escuela Ignacio Carrera Pinto de Timaukel.

 
Las primeras dos actividades, estuvieron enmarcadas en el instrumento Investigación e Innovación Escolar, para lo cual los niños y niñas se trasladaron hasta Porvenir para visitar el museo, con la finalidad de conocer el patrimonio cultural de Tierra del Fuego y recopilar información que apoye el proyecto de investigación escolar sobre la importancia y valoración del patrimonio en la comunidad de Timaukel.

 
Por su parte, en la Escuela Ignacio Carrera Pinto se desarrolló el segundo núcleo de transferencia metodológica que tuvo como objetivo fortalecer las competencias en la metodología y elaboración de proyectos de investigación e innovación escolar que basó en en su proyecto “El legado del pueblo selkman de villa Cameron”.

 
Posteriormente se efectuó el taller “Memoria : Piedra y huesos: Magallanes prehistórico”, enmarcado en el instrumento “ Explora tu ciencia “, que tuvo como finalidad entregar conocimiento e incentivar a los y las estudiantes a que aprendieran de manera lúdica sobre la importancia del patrimonio arqueológico regional, relacionado al proceso de poblamiento humano prehistórico en la Patagonia.

 
El antropólogo y encargado del taller, Cristóbal Palacios, señaló que “objetivo de este taller era enseñar a las infancias sobre el poblamiento de la región de Magallanes, cómo fue la llegada de las primeras personas y con qué situación se encontraron hace 12.000 y 11.000 años atrás. El recibimiento de los estudiantes fue muy bueno y muy agradable, ya que eran muy curiosos y estaban interesados por el tema”.

 
Por su parte la Educadora de párvulos de la Escuela Ignacio Carrera Pinto de Timuakel, Virginia Campos dijo que “estoy muy agradecida de que los y las estudiantes tengan las mismas posibilidades que el resto, a pesar de que estamos tan lejos y además tengan la posibilidad de ser acompañado en el proyecto de investigación “El legado del pueblo selkman de villa Cameron” a través del PAR Explora Magallanes . Además nos trajeron un taller de antropología del instrumento Explora tu Ciencia, que fue muy bueno, ya que son cosas que nosotros vemos, pero tenemos muy poco acceso a talleres con expertos aquí en situ en nuestras salas de clases”.

 
Al respecto, la directora del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas comentó que “ Como PAR Explora Magallanes, estamos muy felices de llegar hasta la Escuela de Timaukel, porque creemos que la ciencia y la investigación deben estar presentes en cada rincón de nuestro territorio. Este despliegue nos permite acompañar directamente a la comunidad educativa, desarrollando talleres y entregando acompañamiento pedagógico para fortalecer sus proyectos de investigación e innovación escolar. Queremos que las y los estudiantes puedan hacerse preguntas, explorar su entorno y encontrar en la ciencia una herramienta para comprender y valorar el territorio que habitan”.

 
Finalmente, los y las estudiantes destacaron las actividades. Uno de ellos fue Brandon Chacón, dijo que “me parece bastante interesante el taller Piedra y huesos, ya que es bueno aprender de otras culturas que habitaron y más con las réplicas, fue muy interesante”. Otra ellas fue Miriam Mansilla, señaló que “me pareció excelente el acompañamiento, porque nos enseñó hartas cosas y aclarar las dudas que teníamos para nuestro proyecto de investigación escolar”.





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