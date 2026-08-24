24 de agosto de 2026
PATAGONIA GRÁFICA REALIZARÁ SU TERCERA VERSIÓN CON DOS JORNADAS DE ARTE, MÚSICA Y COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS
Zona Puuy
En una nueva edición de Zona Puuy, la conductora Mika conversó con el ilustrador y organizador Rodrigo Urzúa “El Cometa”, quien invitó a la comunidad a participar en la tercera versión de Patagonia Gráfica, encuentro de artes gráficas que se realizará este sábado 29 y domingo 30 de agosto, en el espacio comunitario La IDEA, ubicado en Mexicana 252.
El evento, que nació como una instancia autoconvocada y autogestionada, reunirá a cerca de 20 expositores locales vinculados a la ilustración, las artes visuales y distintas expresiones gráficas. Esta nueva versión se extenderá por dos jornadas, entre las 14:00 y las 21:00 horas, con entrada liberada y un ambiente familiar.
Durante la entrevista, Urzúa destacó que Patagonia Gráfica busca abrir espacios para artistas locales, generar comunidad y permitir que el público conozca obras originales en un formato cercano, no solo comercial, sino también cultural y colaborativo.
Entre los expositores mencionados se encuentran Geo Ilustra, Guácala, Segec, Imora, Leonor Harris, Pandora 23, Ilustrado Alegrin, Palito, Gloria Andrea, El Raúl, Pulentas, Caja de Colores, Magda, Caro, Caos y Respeto, Noto, Facus, Atrapasoles, Refugio en Colores, Blast, Elich, Rat Love y El Cometaludo, entre otros.
Además de los stands de artistas, el encuentro contará con intervenciones, presentación del libro del Hogar del Niño Miraflores, participación del Burdel Literario, música en vivo, café y espacios para compartir. En la programación musical se confirmó la participación de Rafael Cheuquelaf, quien presentará su disco Ecosidios, y el regreso de Avenabel, banda instrumental que ya fue parte de una versión anterior.
Finalmente, Rodrigo Urzúa invitó a la comunidad a apoyar a los artistas regionales y seguir la cuenta de Instagram @patagonia_grafica, donde se irá publicando la programación completa y novedades del evento.
ALCALDE DE PUNTA ARENAS CUESTIONA RESPUESTA DE ARGENTINA POR POLÉMICA SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES
Claudio Radonich sostuvo que Buenos Aires debería reconocer de forma explícita que el Estrecho de Magallanes es completamente chileno y cuestionó que no se conozcan eventuales sanciones contra los altos mandos argentinos que han realizado declaraciones sobre la zona.
Claudio Radonich sostuvo que Buenos Aires debería reconocer de forma explícita que el Estrecho de Magallanes es completamente chileno y cuestionó que no se conozcan eventuales sanciones contra los altos mandos argentinos que han realizado declaraciones sobre la zona.