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24 de agosto de 2026

PATAGONIA GRÁFICA REALIZARÁ SU TERCERA VERSIÓN CON DOS JORNADAS DE ARTE, MÚSICA Y COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

Zona Puuy

ilustrador Rodrigo Urzua Patagonia gráfica

En una nueva edición de Zona Puuy, la conductora Mika conversó con el ilustrador y organizador Rodrigo Urzúa “El Cometa”, quien invitó a la comunidad a participar en la tercera versión de Patagonia Gráfica, encuentro de artes gráficas que se realizará este sábado 29 y domingo 30 de agosto, en el espacio comunitario La IDEA, ubicado en Mexicana 252.

El evento, que nació como una instancia autoconvocada y autogestionada, reunirá a cerca de 20 expositores locales vinculados a la ilustración, las artes visuales y distintas expresiones gráficas. Esta nueva versión se extenderá por dos jornadas, entre las 14:00 y las 21:00 horas, con entrada liberada y un ambiente familiar.

Durante la entrevista, Urzúa destacó que Patagonia Gráfica busca abrir espacios para artistas locales, generar comunidad y permitir que el público conozca obras originales en un formato cercano, no solo comercial, sino también cultural y colaborativo.

Entre los expositores mencionados se encuentran Geo Ilustra, Guácala, Segec, Imora, Leonor Harris, Pandora 23, Ilustrado Alegrin, Palito, Gloria Andrea, El Raúl, Pulentas, Caja de Colores, Magda, Caro, Caos y Respeto, Noto, Facus, Atrapasoles, Refugio en Colores, Blast, Elich, Rat Love y El Cometaludo, entre otros.

Además de los stands de artistas, el encuentro contará con intervenciones, presentación del libro del Hogar del Niño Miraflores, participación del Burdel Literario, música en vivo, café y espacios para compartir. En la programación musical se confirmó la participación de Rafael Cheuquelaf, quien presentará su disco Ecosidios, y el regreso de Avenabel, banda instrumental que ya fue parte de una versión anterior.

Finalmente, Rodrigo Urzúa invitó a la comunidad a apoyar a los artistas regionales y seguir la cuenta de Instagram @patagonia_grafica, donde se irá publicando la programación completa y novedades del evento.


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