AUTORIDADES COORDINAN ACCIONES PARA FORTALECER LA TEMPORADA TURÍSTICA Y AVANZAR HACIA UN TURISMO DURANTE TODO EL AÑO EN ÚLTIMA ESPERANZA

Con una intensa agenda de trabajo en terreno, autoridades nacionales y regionales abordaron este lunes los principales desafíos para fortalecer el turismo en la provincia de Última Esperanza, con especial énfasis en la preparación de la temporada 2026-2027 y en la necesidad de avanzar hacia una actividad turística que se desarrolle durante los doce meses del año.

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La jornada fue encabezada por la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos Valdivieso, junto a la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro; el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke Cortés; y el director regional de CONAF, John Revello Mancilla, entre otras autoridades.

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La agenda comenzó en la sede administrativa del Parque Nacional Torres del Paine, donde las autoridades sostuvieron una reunión técnica con CONAF para revisar las condiciones con que el principal destino turístico de la región enfrentará la próxima temporada. Entre las materias abordadas estuvieron el mejoramiento de infraestructura, habilitación de servicios higiénicos, información y conciencia turística, prevención de incendios, protección de la flora y fauna nativa y fortalecimiento de la seguridad de quienes visitan el parque.

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Preparando la temporada 2026-2027

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La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, calificó la jornada como una visita “muy fructífera” y explicó que uno de los objetivos centrales es anticiparse a las necesidades de la próxima temporada.



“Estamos preparando la temporada 26-27. Estuvimos en el Parque Nacional Torres del Paine, con reuniones con CONAF, especialmente para ver lo que tiene que ver con la infraestructura, cómo nos estamos preparando, la habilitación de los baños, la información turística y también la conciencia turística que tenemos que tener frente al cuidado, los incendios, la visitación y la fauna y flora nativa”, señaló la autoridad.

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La subsecretaria destacó además que para esta temporada se contemplan refuerzos en Sarmiento, Laguna Amarga y Serrano, tanto en personal como en infraestructura, junto con medidas destinadas a fortalecer la conectividad digital y el registro de visitantes, aspectos considerados relevantes para mejorar la seguridad al interior del parque.

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Las necesidades del territorio

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El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, destacó la importancia de que las autoridades nacionales conozcan directamente la realidad territorial y los desafíos particulares que enfrenta una provincia con características geográficas y logísticas únicas.



“Estas son oportunidades muy importantes porque permiten transmitir cuál es nuestra realidad y expresar directamente las necesidades y dificultades que tenemos en el territorio. Hay peticiones que son históricas y desafíos logísticos que es necesario que sean conocidos a nivel central”, sostuvo el delegado.

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Entre las materias planteadas se encuentra el estado de la Ruta Y-290, uno de los accesos al Parque Nacional Torres del Paine, además de las obras que actualmente se ejecutan al interior del área protegida y los trabajos previstos en el sector de Laguna Amarga, cuyo inicio está contemplado para octubre. Para Lazo, la presencia de la subsecretaria permite que estas necesidades sean conocidas directamente y consideradas en la planificación nacional.

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Paso Río Don Guillermo y conectividad turística

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La agenda también contempló una visita al Complejo Fronterizo Río Don Guillermo, punto estratégico para el ingreso de visitantes hacia la provincia y el Parque Nacional Torres del Paine.



En el lugar, la subsecretaria de Turismo sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, instancia en la que pudieron conversar sobre los principales desafíos que enfrenta la comuna de cara a la próxima temporada turística, abordando materias relacionadas con la conectividad, la infraestructura y la preparación del territorio para recibir un mayor flujo de visitantes.

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Durante la visita también se revisó la preparación de los servicios para enfrentar el aumento del flujo durante el verano, considerando además el escenario que generarán los trabajos programados en el aeródromo de Puerto Natales. La subsecretaria señaló que durante la temporada se incrementa la dotación en el paso fronterizo y que se evaluarán medidas que permitan facilitar su funcionamiento, incluida la posibilidad de ampliar horarios.

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Turismo los doce meses del año

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Uno de los principales desafíos abordados durante la jornada fue la necesidad de romper la estacionalidad turística y generar condiciones que permitan sostener la actividad durante todo el año.

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La subsecretaria destacó que Magallanes posee condiciones excepcionales para avanzar en esa dirección, considerando la relevancia que tiene esta actividad para la economía y el empleo regional.



“Tenemos una temporada muy intensa en el verano, pero también tenemos una provincia y una región con todas las potencialidades para tener turismo todo el año. Tenemos un desafío enorme de seguir consolidando esta región y la provincia de Última Esperanza, generando una oferta de turismo cuatro estaciones”, afirmó.

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La autoridad agregó que Magallanes es la región donde el turismo tiene el mayor aporte relativo a la economía regional del país, además de una importante participación en su fuerza laboral, mientras que Torres del Paine es el parque nacional que recibe la mayor cantidad de visitantes extranjeros en Chile.

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Inversión y mejor calidad de los servicios

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Durante la visita también se analizaron las inversiones públicas y privadas asociadas al desarrollo turístico del territorio. La subsecretaria destacó que la ampliación de algunas concesiones turísticas en Torres del Paine está vinculada a nuevas inversiones privadas, mientras que la inversión pública se refleja en obras de pavimentación y mejoramiento de accesos.

El objetivo, sostuvo, es continuar elevando la calidad de la experiencia turística para que quienes llegan a Última Esperanza no solo visiten el territorio, sino que quieran regresar y recomendar el destino, fortaleciendo al turismo como una actividad económica capaz de generar oportunidades durante todo el año.



Por su parte, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke Cortés, señaló que la presencia de la subsecretaria demuestra la importancia estratégica que tiene el sector para Magallanes.

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“El turismo es uno de los pilares económicos que tenemos en Magallanes, tanto por su aporte a la economía como por el empleo. La intención de esta visita es prepararnos para enfrentar la temporada que viene, pero también mantener una frecuencia de visitantes a lo largo de todo el año”, indicó.



Birke agregó que se proyecta una campaña comunicacional dirigida tanto al mercado nacional como internacional, considerando la alta presencia de turistas extranjeros que recibe la región y particularmente el Parque Nacional Torres del Paine.

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Trabajo coordinado para una temporada segura



El director regional de CONAF, John Revello Mancilla, valoró la realización de la reunión en el propio Parque Nacional Torres del Paine, señalando que permitió revisar distintos aspectos vinculados con el desarrollo turístico y los desafíos que enfrenta el área protegida.

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La autoridad forestal enfatizó que uno de los principales objetivos para la temporada será fomentar un turismo seguro, junto con preparar adecuadamente el parque para recibir a los visitantes y enfrentar los nuevos desafíos institucionales.

Encuentro con gremios del turismo

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Como última actividad de la jornada, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos Valdivieso, junto a la delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro; y el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke Cortés, sostuvo una reunión con representantes de los gremios del turismo de la provincia.

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La instancia permitió abordar directamente con el sector privado los principales desafíos para la temporada turística 2026-2027, recoger sus inquietudes y analizar acciones para fortalecer la actividad, con especial énfasis en mejorar la experiencia de los visitantes y avanzar hacia una oferta turística capaz de mantenerse durante los doce meses del año.

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La jornada permitió así articular el trabajo, abordando desde el territorio las medidas necesarias para enfrentar la próxima temporada, mejorar la experiencia de quienes visitan Última Esperanza y proyectar al turismo como una actividad capaz de generar desarrollo y empleo durante los doce meses del año.

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