VERÓNICA PERAGALLO, CEO DE ANTARCTICA21, ES NOMINADA A "100 MUJERES LÍDERES" DE EL MERCURIO Y MUJERES EMPRESARIAS

Verónica Peragallo Quijada, CEO de Antarctica21 e ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue nominada al reconocimiento "100 Mujeres Líderes", iniciativa impulsada por Mujeres Empresarias y El Mercurio que visibiliza a mujeres que están transformando Chile desde distintos ámbitos. Su candidatura destaca no solo por su liderazgo empresarial, sino también por su profunda conexión con Magallanes, su trayectoria profesional y un currículum marcado por la innovación, la visión internacional, el desarrollo del turismo antártico y el aporte al desarrollo regional.

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La nominación destaca el liderazgo de Peragallo al frente de Antarctica21, compañía pionera en turismo antártico y creadora del modelo de aerocruceros, que conecta Punta Arenas con la Antártica mediante vuelos que permiten optimizar la experiencia de viaje y posicionar a la Región de Magallanes como una puerta estratégica hacia el continente blanco.

Con más de dos décadas de trayectoria, Antarctica21 ha consolidado una propuesta turística de alto estándar, vinculada a la innovación, la excelencia operacional y el desarrollo regional. Bajo el liderazgo de Peragallo, la empresa y el equipo de la compañía ha fortalecido su presencia internacional y ha contribuido a proyectar a Chile y a Magallanes en una industria altamente especializada y competitiva. Su experiencia ejecutiva, su formación como ingeniera civil, su conocimiento del territorio y su capacidad para conducir la ruta del éxito con presencia global son parte de los atributos que respaldan esta nominación.

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Dentro de su trayectoria, Peragallo ha sido reconocida por su rol en la expansión y posicionamiento internacional de Antarctica21, empresa fundada en 2003 como un emprendimiento con socios magallánicos y referente mundial en el modelo de aerocruceros antárticos. Además, fue distinguida por ProChile con el reconocimiento Mujer Exporta por su liderazgo en el turismo antártico y su aporte al posicionamiento de Chile en el mercado internacional de cruceros de expedición.

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El premio "100 Mujeres Líderes" cumple 25 años reconociendo a mujeres que generan impacto en la empresa, el servicio público, la academia, la ciencia y el ámbito social. En esta nueva edición, la postulación de Peragallo refuerza la importancia de visibilizar liderazgos nacidos desde regiones y conectados con el desarrollo sostenible, la innovación turística y la proyección internacional de Chile. Su historia profesional refleja el valor de construir un espacio desde el extremo sur del país que ha permitido abrir nuevas rutas, generar oportunidades y posicionar a Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica.

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