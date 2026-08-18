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18 de agosto de 2026

VERÓNICA PERAGALLO, CEO DE ANTARCTICA21, ES NOMINADA A "100 MUJERES LÍDERES" DE EL MERCURIO Y MUJERES EMPRESARIAS

​Las votaciones estarán abiertas hasta este miércoles 19 de agosto

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Verónica Peragallo Quijada, CEO de Antarctica21 e ingeniera civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue nominada al reconocimiento "100 Mujeres Líderes", iniciativa impulsada por Mujeres Empresarias y El Mercurio que visibiliza a mujeres que están transformando Chile desde distintos ámbitos. Su candidatura destaca no solo por su liderazgo empresarial, sino también por su profunda conexión con Magallanes, su trayectoria profesional y un currículum marcado por la innovación, la visión internacional, el desarrollo del turismo antártico y el aporte al desarrollo regional.

La nominación destaca el liderazgo de Peragallo al frente de Antarctica21, compañía pionera en turismo antártico y creadora del modelo de aerocruceros, que conecta Punta Arenas con la Antártica mediante vuelos que permiten optimizar la experiencia de viaje y posicionar a la Región de Magallanes como una puerta estratégica hacia el continente blanco.
Con más de dos décadas de trayectoria, Antarctica21 ha consolidado una propuesta turística de alto estándar, vinculada a la innovación, la excelencia operacional y el desarrollo regional. Bajo el liderazgo de Peragallo, la empresa y el equipo de la compañía ha fortalecido su presencia internacional y ha contribuido a proyectar a Chile y a Magallanes en una industria altamente especializada y competitiva. Su experiencia ejecutiva, su formación como ingeniera civil, su conocimiento del territorio y su capacidad para conducir la ruta del éxito con presencia global son parte de los atributos que respaldan esta nominación.

Dentro de su trayectoria, Peragallo ha sido reconocida por su rol en la expansión y posicionamiento internacional de Antarctica21, empresa fundada en 2003 como un emprendimiento con socios magallánicos y referente mundial en el modelo de aerocruceros antárticos. Además, fue distinguida por ProChile con el reconocimiento Mujer Exporta por su liderazgo en el turismo antártico y su aporte al posicionamiento de Chile en el mercado internacional de cruceros de expedición.

El premio "100 Mujeres Líderes" cumple 25 años reconociendo a mujeres que generan impacto en la empresa, el servicio público, la academia, la ciencia y el ámbito social. En esta nueva edición, la postulación de Peragallo refuerza la importancia de visibilizar liderazgos nacidos desde regiones y conectados con el desarrollo sostenible, la innovación turística y la proyección internacional de Chile. Su historia profesional refleja el valor de construir un espacio desde el extremo sur del país que ha permitido abrir nuevas rutas, generar oportunidades y posicionar a Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica.

Vota aquí ingresando al siguiente link https://dev.mehub.cl/formulario?t=rnz0qw7M
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LIDERAZGO FEMENINO TRANSFORMA EL TURISMO EN MAGALLANES CON UNA MIRADA MÁS SUSTENTABLE, PATRIMONIAL Y CON IDENTIDAD

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