SEREMI DE LA MUJER EN MAGALLANES DESTACA CONTINUIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES ANTE EL PRESUPUESTO PROYECTADO PARA 2027

La continuidad de los programas sociales dirigidos a las mujeres, el fortalecimiento de la autonomía económica y la construcción de una agenda regional de género con compromisos hasta el año 2030 fueron algunos de los principales temas abordados por la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes, Gabriela Sánchez Cañete, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio radial, la autoridad se refirió al presupuesto proyectado para 2026 y manifestó su tranquilidad respecto de la continuidad de los beneficios y programas que ejecuta el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Según explicó, las prioridades de la cartera están vinculadas al fortalecimiento del empleo, la autonomía económica y el uso eficiente de los recursos públicos.

“Como Ministerio de la Mujer estamos muy contentas, muy satisfechas en términos del contenido. No hablo de lo que son las cifras, los números, sino de hacia dónde va dirigido el presupuesto proyectado 2027”, señaló Sánchez Cañete.

En esa línea, sostuvo que los beneficios sociales se mantendrán y que el desafío estará en asegurar una adecuada ejecución de los programas, con especial atención a la participación de las mujeres y al cumplimiento de las coberturas comprometidas.

“Nos deja tranquilos el hecho de fortalecer el tema del empleo, que es lo que a nosotros nos interesa trabajar por la autonomía económica”, indicó, agregando que la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas son aspectos fundamentales para evitar eventuales ajustes en los programas.

La seremi también explicó que, hasta el momento, no se advierte un riesgo de eliminación de iniciativas destinadas a las mujeres en la región. Sin embargo, enfatizó que la continuidad y el alcance de estas acciones requieren una participación activa de sus beneficiarias.

“Si un programa no se cumple al 100% en cuanto a cobertura y en cuanto a ejecución presupuestaria, hay que revisar el porqué, la causa, y bajar recursos o bajar cobertura o simplemente suspenderlo”, afirmó.

Trabajo intersectorial y prevención de la violencia

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la coordinación entre instituciones para enfrentar problemáticas sociales que afectan a mujeres, niñas y adolescentes, particularmente en contextos de violencia y vulnerabilidad.

En este ámbito, Sánchez Cañete destacó el compromiso de la Seremi de la Mujer con el trabajo intersectorial y la activación de redes de apoyo, especialmente en iniciativas vinculadas con la prevención y la detección temprana de situaciones de riesgo.

Asimismo, se refirió a la capacitación de gestores y gestoras comunitarias, desarrollada en coordinación con el sector salud, como una herramienta para fortalecer la prevención de la violencia de género desde los propios territorios.

La autoridad valoró que profesionales de su equipo participaran como formadores en este proceso, que busca entregar herramientas a personas que mantienen contacto directo con sus comunidades.

“Hemos formado a gestores y gestoras comunitarias, que ese es el real sentido. Para poder trabajar y abordar la violencia de género, el hecho de que tengamos gestores comunitarios insertos en estas redes, en el tejido social, es muy importante porque es la primera cercanía y la primera respuesta”, explicó.

En ese contexto, resaltó la importancia de que quienes recibieron la capacitación puedan replicar los conocimientos adquiridos en sus barrios y espacios de trabajo, contribuyendo a identificar oportunamente situaciones de violencia y orientar a quienes requieran apoyo.

Agenda regional de género con metas hasta 2030

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el desarrollo de la agenda regional de género, una iniciativa que contempla compromisos de distintas secretarías ministeriales para avanzar en la reducción de las desigualdades y ampliar las oportunidades para mujeres y hombres.

Sánchez Cañete explicó que esta planificación responde tanto a compromisos institucionales como a acuerdos internacionales suscritos por Chile, y que su implementación requiere la participación de diferentes sectores del Estado.

En cuanto a las prioridades regionales, detalló que el trabajo se concentrará en cuatro ámbitos: autonomía económica y empleo, seguridad y violencia de género, maternidad y corresponsabilidad, y cuidados.

“Esta agenda baja a nivel regional a través de compromisos intersectoriales. Cada secretaría ministerial se compromete con ciertos compromisos que puedan ser evaluados con resultados efectivos de aquí al 2030, para incidir justamente en el avance de las igualdades de oportunidades”, sostuvo.

La seremi indicó que ya se han desarrollado reuniones bilaterales con las carteras de Economía y Trabajo, mientras que próximamente se proyectan encuentros con otras áreas, entre ellas Desarrollo Social, Salud, Energía y Minería.

El objetivo, precisó, es involucrar a las distintas autoridades y servicios públicos en una labor conjunta, evitando que la responsabilidad de avanzar en igualdad de género recaiga exclusivamente en el Ministerio de la Mujer.

“Este tema de la agenda de género, tú piensas, ah, no, es una tarea del Ministerio de la Mujer. No es una tarea del Ministerio de la Mujer, tan solo el Ministerio de la Mujer lidera, pero es un compromiso de todos los sectores”, enfatizó.

La autoridad señaló que la planificación contempla un hito protocolar hacia fines de octubre, instancia en la que se espera concretar la firma de compromisos y la constitución del comité político regional que permitirá coordinar el trabajo de las distintas carteras.

Participación de mujeres en localidades aisladas

En materia de participación ciudadana, Gabriela Sánchez Cañete destacó el despliegue territorial que está realizando la Seremi de la Mujer para recoger directamente las necesidades y preocupaciones de las mujeres de Magallanes, incluyendo aquellas que viven en localidades alejadas de Punta Arenas.

Como parte de este trabajo, mencionó las actividades realizadas en Puerto Edén, Cerro Castillo y Río Verde, además de una próxima visita a Puerto Williams, donde se proyecta desarrollar un nuevo diálogo participativo.

La iniciativa busca incorporar las experiencias y propuestas de mujeres de distintos territorios en la elaboración de la agenda regional de género, ampliando los espacios de consulta más allá de la capital regional.

“¿Cuál es la idea? La idea es que esta participación ciudadana de mujeres sea descentralizada, no tan solo en la capital, que podamos llegar a las localidades más alejadas y podamos levantar realmente en forma directa de parte de las mujeres lo que realmente les preocupa hoy y quieren avanzar”, manifestó.

En el marco de esta estrategia, la seremi aprovechó la entrevista para invitar a la comunidad a participar en un diálogo ciudadano programado para esa misma jornada, a las 18:00 horas, en la Junta de Vecinos N.º 1 Cecil Rasmussen, ubicada en calle Belisario García 01056.

La actividad estaba dirigida a recoger inquietudes y propuestas de organizaciones y grupos de mujeres, con una convocatoria que, según indicó la autoridad, tenía como meta reunir a alrededor de 40 participantes.





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