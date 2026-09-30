OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES INICIA PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE EMPRESAS PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE DEMANDA LABORAL (ENADEL) 2027

Desde septiembre y hasta diciembre, y con el objetivo de fortalecer la calidad y representatividad de la información que entrega la Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL), el Observatorio Laboral de Magallanes que ejecuta INACAP y financia la Subsecretaría del Trabajo, se encuentra desarrollando el proceso de actualización y verificación del marco muestral de empresas en la región.





José Miguel Salas Ponce, Seremi del Trabajo y Previsión Social destacó la colaboración del sector productivo e hizo un llamado a las empresas a colaborar con el proceso de actualización: “Contar con la colaboración de las empresas es fundamental para fortalecer la información que tenemos sobre el mercado laboral de nuestra región y, con ello, construir mejores políticas públicas en materia de empleo y desarrollo productivo. Por eso, hacemos un llamado a las empresas a recibir a los equipos del Observatorio Laboral y colaborar con este proceso de actualización, que nos permitirá contar con información más precisa para proyectar el futuro del trabajo en Magallanes”.

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Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, explicó que esta etapa corresponde al empadronamiento y verificación de antecedentes de empresas que podrían formar parte de la muestra de la próxima ENADEL, encuesta que se realizará durante el año 2027 y que constituye una de las principales herramientas para conocer las necesidades de contratación y formación de los diferentes sectores productivos del país. “El objetivo principal de esta etapa es verificar la elegibilidad de las empresas que conforman el marco muestral de ENADEL 2027. Para ello, se recogerá información sobre la actividad económica principal de la empresa, que haya contado con más de diez trabajadores durante el año 2026, actual funcionamiento y vigencia de datos como dirección, teléfono e informante de la organización”, añadió.

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Por su parte, Francisca Astorga González, Analista del observatorio laboral regional y encargada de este proceso de actualización y empadronamiento, informó que son cinco las personas verificadoras que, entre septiembre y diciembre, estarán visitando las empresas. “Durante este proceso, equipos verificadores del Observatorio Laboral de Magallanes realizarán visitas presenciales y contactos telefónicos con empresas de la región. Todas las personas encargadas de esta labor se encuentran debidamente identificadas y autorizadas para efectuar el levantamiento de información”.

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Este proceso de verificación contempla una breve encuesta de aproximadamente 10 minutos, orientada exclusivamente a validar y actualizar información básica de las empresas. La etapa finalizará en el mes de diciembre de 2026.

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Las empresas que deseen verificar la identidad de las personas verificadoras pueden revisar el listado oficial de verificadores disponible en: https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2026/09/Listado_Verificadores_2026.pdf o contactarse al número +56 612713189