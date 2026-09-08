DOS DOCENTES MAGALLÁNICOS DESTACAN ENTRE LOS 27 SEMIFINALISTAS DEL GLOBAL TEACHER PRIZE CHILE 2026

​La Región de Magallanes volvió a destacar a nivel nacional gracias al trabajo de sus docentes. Dos educadores de Punta Arenas fueron seleccionados entre los 27 semifinalistas del Global Teacher Prize Chile 2026, reconocimiento que busca visibilizar a profesores y educadoras que generan un impacto significativo en sus comunidades educativas.



​Los representantes regionales son Ignacio Altamirano Agüero, profesor de Educación Física del Colegio Pierre Faure, seleccionado en la categoría Educación Integral, y Marta Vega, educadora de párvulos de la Escuela Padre Alberto Hurtado, quien compite en la categoría Educación Parvularia.



​La selección cobra especial relevancia considerando que esta edición reunió más de 5 mil postulaciones de docentes y educadores de párvulos provenientes de todas las regiones del país. Tras más de dos meses de análisis y evaluación por parte de un jurado experto en educación, solamente 27 profesionales avanzaron a la instancia de semifinales.



​En el caso de Ignacio Altamirano, la organización destacó una visión educativa que busca trascender la enseñanza tradicional de contenidos. Su propósito pedagógico apunta a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades, valores y herramientas para la vida, utilizando la Educación Física como un espacio de formación integral.



​Por su parte, Marta Vega fue reconocida por una propuesta que concibe a las educadoras como agentes políticos y pedagógicos, responsables de democratizar oportunidades y relevar a niños y niñas como ciudadanos activos desde el presente.



​La presencia de ambos profesionales entre los semifinalistas representa un importante reconocimiento para la educación magallánica, al situar experiencias pedagógicas desarrolladas desde el extremo sur del país entre aquellas que hoy están siendo destacadas a nivel nacional.



​El Global Teacher Prize Chile 2026 anunciará a sus finalistas el próximo 29 de septiembre, mientras que los ganadores serán dados a conocer el 4 de noviembre, durante una ceremonia de premiación que se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes.



​El certamen contempla un premio de $8 millones para el ganador o ganadora nacional, mientras que quienes triunfen en cada categoría recibirán $3,5 millones. Asimismo, los finalistas obtendrán un reconocimiento económico de $2 millones y los ganadores de las categorías accederán a una beca para participar durante 2027 en el Innovation Summit del Global Leaders Institute.



​De esta manera, Magallanes tendrá una doble representación en una de las principales distinciones docentes del país, poniendo en valor el trabajo que diariamente realizan educadores de la región desde distintos niveles y disciplinas.



​Ignacio Altamirano Agüero y Marta Vega tendrán ahora la posibilidad de avanzar a la final y continuar representando a Magallanes en el Global Teacher Prize Chile 2026.​

