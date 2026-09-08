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8 de septiembre de 2026

SUBDERE ABRE CONVOCATORIA 2026 DE FONDOS CONCURSABLES PARA PROMOVER LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Las organizaciones sin fines de lucro podrán postular sus iniciativas entre el 1 y el 29 de septiembre, a través de la plataforma de Fondos Concursables del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC).

tenenciaresponsable

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) abrió este martes 1 de septiembre la convocatoria 2026 de los Fondos Concursables del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), iniciativa destinada a apoyar proyectos de organizaciones sin fines de lucro que promuevan la tenencia responsable y la protección de los animales de compañía en todo Chile.

Los fondos contemplan seis líneas de financiamiento, orientadas a abordar distintas necesidades vinculadas al cuidado y bienestar animal: educación y cultura en tenencia responsable; esterilizaciones; atención veterinaria; rescate, recuperación y reubicación; cuidado de mascotas en centros; y adiestramiento, rehabilitación y comportamiento animal.

“Como Subdere queremos seguir fortaleciendo la tenencia responsable y el trabajo que realizan las organizaciones en todo el país. Estos fondos permiten impulsar iniciativas concretas que aportan al cuidado y bienestar de los animales de compañía y que tienen un impacto directo en nuestras comunidades y barrios. Por eso, invitamos a todas las organizaciones que cumplan con los requisitos a conocer las bases y postular sus proyectos”, señaló María José Puigredón, jefa de la División de Municipalidades de Subdere.

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus iniciativas hasta el martes 29 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas, directamente a través de la plataforma de postulación de los Fondos Concursables. (www.tenenciaresponsablemascotas.cl/fondos-concursables-2026/)

Capacitaciones para organizaciones postulantes

Para facilitar el proceso de postulación, se realizarán capacitaciones en línea sobre las Bases Administrativas y Técnicas y el proceso de postulación los días 2, 3, 8 y 9 de septiembre, de acuerdo con el calendario disponible en la página oficial de la convocatoria.

Asimismo, quienes quieran familiarizarse previamente con la plataforma podrán acceder a una versión de ensayo para practicar el proceso de postulación.

Los Fondos Concursables PTRAC forman parte de las acciones que impulsa Subdere para fortalecer la tenencia responsable y apoyar el trabajo que desarrollan las organizaciones de protección animal en distintas regiones del país. En su versión 2025, la iniciativa permitió financiar 76 proyectos en las 16 regiones, con una inversión superior a $610 millones.

De esta manera, Subdere invita a las organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las bases a informarse y participar de esta nueva convocatoria, presentando proyectos que contribuyan al cuidado, protección y bienestar de los animales de compañía.

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