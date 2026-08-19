SUBDERE MAGALLANES EXPONE SU GESTIÓN INSTITUCIONAL A CONSEJEROS REGIONALES EN HISTÓRICA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

​El Jefe de la Unidad Regional SUBDERE Magallanes, Javier A. Labrín Jofré, realizó una actividad inédita denominada, “RINDO CUENTA SUBDERE” dirigida a los Consejeros Regionales, instancia en la cual expuso los principales logros, gestiones y avances institucionales alcanzados a la fecha por la Unidad Regional. La presentación de este martes 18 de agosto, en las dependencias de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, con la asistencia de la Delegada Regional, Sra. Ericka Farías Guerra, tuvo por finalidad informar sobre la gestión institucional, la distribución e impacto de los recursos asignados a nuestra región, destacando el fortalecimiento de la equidad territorial y el apoyo a zonas extremas.



Durante el periodo comprendido entre julio de 2025 y julio de 2026, la SUBDERE financió en el territorio un monto histórico total de $2.202.443.273, desglosado en $1.148.993.593 asignado en transferencias de recursos 2025 y $1.053.449.680 correspondientes al presupuesto de 2026.



La ejecución se materializó a través de tres ejes clave. En primer lugar, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) concentró una asignación de $1.087.368.661 para el desarrollo de 13 proyectos fundamentales como veredas, iluminación LED y sedes comunitarias, beneficiando a comunas como Cabo de Hornos ($137.397.999), Natales ($446.361.121), Punta Arenas ($178.331.381) y San Gregorio ($325.278.160). Por su parte, el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) viabilizó soluciones sanitarias estructurales y energización rural mediante 9 proyectos que totalizaron $1.073.424.612 distribuidos estratégicamente en Natales, Primavera, Punta Arenas, San Gregorio y Timaukel. Complementariamente, el Programa PTRAC financió $41.650.000 destinados al Plan Nacional de Esterilizaciones de Tenencia Responsable de Mascotas en la capital regional.



Además, dio cuenta del protagonismo y fortalecimiento de la SUBDERE en la región, mediante su despliegue territorial activo en las 11 comunas, con las 10 municipalidades, en un plazo menor a 120 días, supervisando obras, difundiendo la Política Nacional de Zonas Extremas (PEDZE) y articulando inversiones estratégicas que respondan a las necesidades locales.



Asimismo, se relevó el impacto regional de los fondos procedentes del Royalty Minero, que inyectaron recursos frescos directos por un total general de $2.648.676.137 en 2025 y $2.050.503.948 programados para 2026.



Con esta actividad, la Unidad Regional busca instalar la rendición de cuentas como un ejercicio periódico y relevante de su gestión, reafirmando el compromiso de dar a conocer de manera clara y directa el destino de la inversión pública en beneficio de las comunidades de Magallanes y de la Antártica Chilena.

