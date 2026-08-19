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19 de agosto de 2026

SERVIU SE PRONUNCIA SOBRE OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA A COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTOS HABITACIONALES EN PORVENIR

​El servicio explicó que se evaluaron ocho alternativas de suelo bajo criterios técnicos, urbanísticos y de factibilidad, aclarando que el terreno considerado se privilegió bajo dichos criterios.

2025-05-08 Drone Porvenir

De acuerdo a la representación realizada por Contraloría Regional a la Resolución del Gobierno Regional de Magallanes para la compra de terreno para el desarrollo habitacional urbano en Porvenir, Serviu manifiesta lo siguiente, respecto a lo que es de su competencia.

En cuanto a la difusión de la búsqueda de alternativas de suelo, el Sistema de Información de Bienes y Suelo (SIBIS) constituye una plataforma de funcionamiento permanente, mediante la cual propietarios pueden ingresar ofertas de terrenos en cualquier momento para su eventual evaluación. El enlace a este portal fue publicado en la página web de Serviu a fines de 2022.

Respecto de la observación referida a que no se habría acreditado que el inmueble correspondiera al único terreno ofertado para el desarrollo de proyectos habitacionales de estas características, el director (s) de Serviu, Omar González Asenjo, explicó que “la primera oferta recibida fue evaluada y cumplía con los requisitos técnicos para el emplazamiento de viviendas, por lo que fue remitida al Gobierno Regional para gestionar su adquisición. Con posterioridad ingresaron nuevas ofertas, correspondientes a un terreno urbano de menor superficie y a seis terrenos rurales ubicados fuera del radio operacional de los servicios básicos, alternativas que fueron descartadas tras su evaluación técnica”.

Todos los antecedentes fueron analizados bajo criterios técnicos, urbanísticos y de factibilidad, evaluando aspectos como cabida, disponibilidad de servicios básicos, conectividad y potencial para el desarrollo habitacional.

En cuanto a la tasación de Serviu, el director (s) indicó que se realizó conforme a los procedimientos establecidos en el Manual de Tasaciones que rige para todos los Servicios de Vivienda y Urbanización del país.

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