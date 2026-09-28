EN RADIO POLAR: DICHOS DE MINISTRO BARROS SOBRE LAS FALKLAND/MALVINAS PROVOCAN PERPLEJIDAD EN LA CANCILLERÍA

A horas de la interpelación del ministro Francisco Pérez Mackenna y cuando el conflicto con Argentina estaba cerrado desde hace un mes por la soberanía del Estrecho de Magallanes, un punto por el que la oposición atacará esta tarde a Pérez Mackenna, Barros reconoció el control británico sobre las Malvinas hace 200 años, planteando que una eventual solución debe considerar la voluntad e interés de las personas involucradas, un punto que fue destacado por el diario La Nación de Argentina como al menos “confuso”.

Sus dichos no se ajustan al libreto oficial del gobierno, el mismo día en que Pérez Mackenna irá al Congreso.

En la declaración conjunta de los presidentes Kast y Milei, realizada en La Moneda el 3 de septiembre, el mandatario chileno reiteró el respaldo del gobierno chileno a los “legítimos derecho de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas” y pidió reanudar en el corto plazo una negociación entre Argentina y Reino Unido.

En fuentes de Gobierno señalan que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo ver por canales informales su opinión a La Moneda.

No es primera vez que Barros se involucra en temas que no son propios de su ministerio, como ocurrió con sus fuertes críticas a EE.UU..

En La Moneda señalan que las salidas de libreto del titular de Defensa han desagradado a Kast, quien le hizo ver su malestar por salir a dar opiniones sobre materias propias de la Cancillería. En el Ejecutivo suponían que el tema estaba superado tras la conversación con el Presidente.

Qué dijo Barros. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho. Un país amigo está hace 200 años, ejerce soberanía, por lo tanto una cosa es apoyar, respaldar un reclamo, pero nosotros somos muy claros, respaldamos un reclamo como país, frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas, y por la vía pacífica”, planteó.





El ministro también defendió el comercio entre Punta Arenas y las Malvinas, un punto que ha irritado a la administración Milei y de la cual hasta ahora el gobierno de Kast lo había circunscrito a un tema entre privados.

“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio, de ejercer todas las entidades que permiten las leyes, por lo tanto no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”.

“Voluntad de los isleños”. En el Diario La Nación apareció un artículo señalando que la declaración de Barros al menos era confusa, ya que por un lado sostiene el apoyo de Chile frente a Argentina en su reclamo por la soberanía de las Malvinas y por otro “habla del reconocimiento a los 200 años de soberanía del Reino Unido en las islas, no lo menciona como un caso de ocupación colonialista y habla de respetar la ‘voluntad de los isleños’, cuando la posición argentina comienza aclarando que diplomáticamente que el punto de partida es no reconocer el derecho a la autodeterminación de los isleños”.

Los defensores de Barros señalan que el ministro no habló de los habitantes de las islas, y que aquello es una conclusión periodística.

Gobierno apoya al canciller. En tanto, en conversación con Tele13 Radio, el subsecretario Máximo Pavez fue consultado por los dichos de Barros.

Pavez, como vocero de gobierno, señaló lo siguiente: “Lo importante es que la posición respecto a la política exterior chilena la fija el Presidente, la fija el canciller y, por supuesto, quienes ejercen labor de vocería. Yo creo que el ministro Barros es un gran ministro y, por lo tanto, en el ámbito que le compete a la Defensa Nacional él tiene absolutamente muy clara la película”.

No descartó que Chile presente alguna nota aclaratoria sobre la autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.

La versión de Defensa. En el Ministro de Defensa señalan que Barros no se pronunció sobre la situación de los isleños, ya que la posición oficial es que se debe negociar entre los países, pacíficamente y conforme al derecho internacional y considerando la voluntad e intereses de todos los involucrados, sino que insistió en la importancia en que las partes se sienten a negociar pacífica y civilizadamente.

Un patrón que se repite. No es la primera vez que Barros interviene en un tema propio de cancillería. A fines de julio, sus críticas al alza arancelaria de 12,5% impuesta por EE.UU. se cruzaron con las negociaciones reservadas de RR.EE. y provocaron un reproche público del embajador Brandon Judd.

Kast terminó citando a ambos ministros a La Moneda y Barros sostuvo que actuaba “en plena concordancia y armonía” con la cancillería.

A mediados de agosto, Barros respondió al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, con un “no somos el patio trasero de ningún país”. Sus dichos, realizados en plena negociación por los aranceles, generaron malestar en el gobierno, que firmó la semana pasada el acuerdo del Escudo de las Américas que lidera Trump.

Fuente: ex-ante.cl

